Цибуллак: секрет чешского фарфора, который скрывает целую историю

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Есть ли у вас в доме старый сервиз с голубыми цветами? Возможно, вы держите в руках настоящее сокровище. Чешский фарфор, особенно с характерным рисунком "цибуллак", с каждым годом становится всё более ценным. Этот фарфор не только красив, но и наполнен историей, которая восходит к 18 веку.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Посуда из хрусталя

Что скрывается за этим загадочным рисунком

Цибуллак — это блюдо, которое многие чешские семьи использовали на повседневной основе. Сначала его вдохновили восточные мотивы, а со временем он стал символом домашнего уюта в Чехословакии. Наивысший расцвет фарфор пережил в Дуби, недалеко от Теплице, где мануфактура создала свой уникальный стиль. Применение бело-голубых цветов, типичных для цибуллака, делает его легко узнаваемым и сегодня.

Наследие, которое не теряет ценности

В прошлом это было не только практическое, но и культурное сокровище. Сегодня старинные тарелки, чашки и миски с этим рисунком оцениваются на аукционах в десятки тысяч крон. Секрет в том, что такие изделия производились только на особых мануфактурах, и настоящий, старинный фарфор хранит в себе не только эстетическое, но и историческое значение. Эти фарфоровые изделия, которые когда-то украшали дома простых чешских семей, теперь ценятся как предметы искусства.

Секреты, которые скрывает старый фарфор

Не все старые блюда из фарфора одинаково ценны. Наибольшую ценность представляют оригинальные изделия, выпущенные на исторических мануфактурах, таких как в Дуби. Эти вещи могут стоить даже до 15 тысяч крон и больше. Ваша бабушка, возможно, оставила вам настоящий клад, который вы не замечали.

Цибуллак продолжает быть не только частью истории, но и ценным объектом для коллекционеров. Время не снижает его ценности — наоборот, старые фарфоровые сервизы становятся всё более востребованными.

Уточнения

Фарфо́р (тур. farfur, fağfur, через перс. فغفور‎ из парф. βaγpur — императорский титул, «калька» кит. tien-tse — «сын неба») — разновидность керамики, изделий из тонкой белой глины со спёкшимся «остеклованным» после обжига около 900—1000° С, звонким и полупрозрачным в тонких слоях «черепком»: профессиональный термин, обозначающий неглазурованную обожжённую массу: бисквит, либо массу, покрытую прозрачной свинцовой глазурью.



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