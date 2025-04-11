Есть ли у вас в доме старый сервиз с голубыми цветами? Возможно, вы держите в руках настоящее сокровище. Чешский фарфор, особенно с характерным рисунком "цибуллак", с каждым годом становится всё более ценным. Этот фарфор не только красив, но и наполнен историей, которая восходит к 18 веку.
Цибуллак — это блюдо, которое многие чешские семьи использовали на повседневной основе. Сначала его вдохновили восточные мотивы, а со временем он стал символом домашнего уюта в Чехословакии. Наивысший расцвет фарфор пережил в Дуби, недалеко от Теплице, где мануфактура создала свой уникальный стиль. Применение бело-голубых цветов, типичных для цибуллака, делает его легко узнаваемым и сегодня.
В прошлом это было не только практическое, но и культурное сокровище. Сегодня старинные тарелки, чашки и миски с этим рисунком оцениваются на аукционах в десятки тысяч крон. Секрет в том, что такие изделия производились только на особых мануфактурах, и настоящий, старинный фарфор хранит в себе не только эстетическое, но и историческое значение. Эти фарфоровые изделия, которые когда-то украшали дома простых чешских семей, теперь ценятся как предметы искусства.
Не все старые блюда из фарфора одинаково ценны. Наибольшую ценность представляют оригинальные изделия, выпущенные на исторических мануфактурах, таких как в Дуби. Эти вещи могут стоить даже до 15 тысяч крон и больше. Ваша бабушка, возможно, оставила вам настоящий клад, который вы не замечали.
Цибуллак продолжает быть не только частью истории, но и ценным объектом для коллекционеров. Время не снижает его ценности — наоборот, старые фарфоровые сервизы становятся всё более востребованными.
Фарфо́р (тур. farfur, fağfur, через перс. فغفور из парф. βaγpur — императорский титул, «калька» кит. tien-tse — «сын неба») — разновидность керамики, изделий из тонкой белой глины со спёкшимся «остеклованным» после обжига около 900—1000° С, звонким и полупрозрачным в тонких слоях «черепком»: профессиональный термин, обозначающий неглазурованную обожжённую массу: бисквит, либо массу, покрытую прозрачной свинцовой глазурью.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.