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Готовьте как профессионал с одной мультиваркой, которая сделает всё сама

2:25
Недвижимость

В 2025 году на кухне происходят значительные изменения. Аэрогриль, который долгое время был основным кухонным прибором, теперь уступает место новому устройству, изменяющему подход к готовке — многофункциональной мультиварке.

мультиварка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка

Мультиварка, заменяющая несколько приборов

Современная мультиварка объединяет в себе функции нескольких приборов: сковороды, пароварки, сотейника, рисоварки и других. В одном устройстве можно готовить широкий ассортимент блюд, экономя место и упрощая процесс готовки. Это идеальный вариант для тех, кто хочет уменьшить количество кухонной техники без потери функциональности.

Кроме того, благодаря равномерному нагреву, блюда всегда получаются одинаково вкусными, а интуитивно понятный цифровой интерфейс упрощает выбор программы и настройку температуры, что особенно полезно для начинающих поваров.

Удобство и эффективность

Основное преимущество этого устройства — это экономия времени и пространства. Оно не только позволяет готовить быстрее, но и избавляет от необходимости мыть несколько кастрюль и сковородок. Например, режим обжаривания даёт возможность подрумянить мясо, а затем автоматически переключиться на медленное приготовление — всё в одном приборе.

Этот прибор также совместим с плитой и духовкой, что ещё больше расширяет возможности его использования. Плотно закрывающаяся крышка помогает сохранить все питательные вещества и ароматы пищи.

Упрощение кулинарного процесса

Одним из главных достоинств устройства является то, что оно сокращает время, которое обычно тратится на приготовление пищи, и облегчает выполнение сложных рецептов. Этот прибор берёт на себя множество этапов готовки, что позволяет сэкономить время и силы.

Кроме того, его чугунная эмалированная чаша устойчива к царапинам, легко чистится и подходит для длительного использования.

Решение для компактных кухонь

Многофункциональные приборы идеально подходят для современных кухонь, где часто не хватает места. Такой прибор позволяет не только сэкономить пространство, но и заменить сразу несколько устройств, что делает его выгодным выбором для тех, кто ценит удобство и функциональность.

Уточнения

Мультиварка (от лат. multum — много, + варка) — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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