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Орудие древних: как 5000-летний нож может рассказать больше, чем вся археология

1:56
Недвижимость

Этот древний нож, найденный на границе Швейцарии и Германии, может считаться предком современного швейцарского армейского ножа. Но что именно делает его таким уникальным?

Нож на земле
Фото: commons.wikimedia.org by Jumpcoach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нож на земле

5 тысяч лет назад, в эпоху неолита, люди начали использовать камни для создания острых инструментов. Однако с развитием техники возникла необходимость в рукоятке, чтобы защитить руки и скрыть часть клинка. Это открытие стало важным шагом в истории инструментария, ведь именно тогда появились первые ножи с деревянными рукоятками.

Нож, найденный в 1856 году на участке Ванген-Хинтерхорн, стал настоящим археологическим сокровищем. Изготовленный из кремня с березовой рукояткой, он имеет длину всего 7,3 см и был создан между 3800 и 3500 годами до нашей эры. Такой инструмент позволял древним людям работать, не причиняя себе травм, и даже носить нож с собой, благодаря специальному отверстию для подвешивания.

Инструмент был найден в культурном слое Пфин, который существовал на территории современной Швейцарии и Южной Германии. Археологи определили, что культура Пфин развивалась в болотистых районах, и их поселения на сваях сохранились до нашего времени, что делает их изучение особенно ценным для археологов.

Интересно, что это открытие не было бы возможным без влажной среды, которая сохранила органические материалы, такие как деревянные детали и ткани. Останки культуры Пфин, включая кремневые инструменты, изделия из меди и даже льняной текстиль, были найдены археологами в 1970-х и 1980-х годах, и теперь их можно увидеть в археологическом музее Баден-Вюртемберга.

Уточнения

Нож (праслав. nоžь, возможно от *nozi̯os, однокорен. зано́за, вонзи́ть, пронзи́ть; протыкать, родств. греч. νύσσω, νύττω — «колю́»; др.-рус. ножь, церк.-слав. ножь, болг. нож, сербохорв. нȏж, пол. nóż, укр. ні́ж) — прежде всего колющий, а также режущий, рубящий инструмент, рабочей частью которого является клинок — полоса, выполненная из твёрдого материала, с лезвием, имеющим заточку на одной или нескольких сторонах. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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