5 причин, почему вертикальная стиральная машина — лучшее решение для квартиры

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Автоматические стиральные машины с вертикальной загрузкой — настоящая находка для малогабаритных квартир. Несмотря на компактность, они могут похвастаться достойной функциональностью, удобством и долговечностью. Вот пять причин, по которым стоит присмотреться именно к таким моделям.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

1. Компактность, которая решает всё

Вертикальные машинки — чемпионы по экономии пространства. Их стандартные габариты — около 85 см в высоту и всего 40-45 см в ширину. Они без проблем встанут даже в узкий угол ванной комнаты. При этом многие модели рассчитаны на загрузку до 6,5 кг белья — как и полноразмерные фронтальные варианты.

2. Возможность дозагрузки белья

Забыли носок или полотенце? Не проблема. На первых этапах стирки можно приостановить процесс, открыть крышку, добавить забытые вещи и продолжить цикл. У фронтальных моделей такой фокус далеко не всегда возможен.

3. Надёжность и тишина

У вертикальных моделей барабан крепится с двух сторон, а не только с одной, как у фронтальных. Это снижает уровень вибрации, делает машину устойчивее и увеличивает срок службы. Такие агрегаты реже "прыгают" по ванной и работают заметно тише.

4. Комфорт и безопасность

Барабан загружается сверху — не нужно наклоняться. Это удобно для людей пожилого возраста или с проблемами спины. А панели управления, расположенные на крышке, остаются недосягаемыми для маленьких детей — дополнительный плюс для семей с малышами.

5. Меньше расходов на обслуживание

В вертикальных машинках нет стеклянного люка и резинового уплотнителя. А значит — меньше шансов на поломки, меньше затрат на замену дорогостоящих деталей. Ни стекла, ни прокладки — ни хлопот.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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