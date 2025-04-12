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Не спешите перекрашивать серые стены: добавьте этот цвет, и комната заиграет по-новому

Недвижимость

Серый — один из самых неоднозначных цветов в интерьере. Вроде нейтральный, вроде модный, но стоит убрать яркие акценты — и вместо уюта получаешь серую тоску. Холодную, пустую, безжизненную. 

комната с цветами
Фото: https://commons.wikimedia.org by Iheywoo KOvhdwit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
комната с цветами

Но весь секрет в том, с чем этот серый соединяешь. Например, добавь жёлтый — и в комнате будто зажигается внутреннее солнце. Горчичный плед, яркая ваза или пара подушек могут превратить унылый интерьер в место, где хочется просыпаться. Главное — не переборщить.

Хочешь спокойствия? Иди в сторону зелёного. Оливковый или мятный — как прогулка по лесу в пасмурный день: свежо, тихо и очень атмосферно. Растения в горшках, мягкий ковёр или абажур в зелёных тонах — и твой серый интерьер будто дышит.

А если хочется глубины и благородства — попробуй синий. Не кобальт, а именно насыщенные, приглушённые оттенки вроде индиго или бирюзы. Серый рядом с ними становится стильным и собранным, будто деловой костюм с модной деталью. Один синий диван или акцентная стена — и интерьер уже другой.

Для романтиков есть розовый. Пудровый, приглушённый, не кричащий. С ним серый теряет свою холодность, становится мягче и теплее. Это особенно хорошо работает в спальне или гостиной, где хочется уюта.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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