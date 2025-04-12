Вот при какой температуре нужно стирать белую одежду

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наденешь белую рубашку — и на ней тут же окажется всё: соус, вино, пыль, пот, макияж, случайный мазок туши или след от кофе. И всё, наряд испорчен. А потом начинается мучение: как отстирать, чтобы не пожелтело, не посерело, не расплылось и вообще не испортилось?

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Удивительно, но даже вода может сыграть с вами злую шутку. Да, температура имеет значение, и не меньшее, чем моющее средство или пятновыводитель. Слишком горячая вода может "сварить" ткань, испортить форму, особенно у деликатных вещей. Холодная — вроде бы безопаснее, но часто просто не справляется с пятнами.

На деле всё проще, если понять суть. Чем горячее вода, тем эффективнее отстирываются сложные пятна. Грязные носки, простыни, полотенца, хлопковое бельё - всё это можно и нужно отправлять в горячую стирку. Но если у вас блузка из вискозы, платье из смесовой ткани или шёлковая майка, горячая вода — прямой путь к усадке, деформации или безвозвратной потере формы.

Тёплая вода — золотая середина: и пятна убирает, и ткань не мучает. Идеально для большинства повседневных белых вещей — футболок, рубашек, джинсов, белых штанов, бюстгальтеров.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.