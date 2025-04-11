Холодильник пахнет как свалка? Виновниками являются эти продукты

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда запах из холодильника — это настоящая проблема. И если он не исчезает даже после чистки, проблема, скорее всего, кроется в самих продуктах и том, как они хранятся.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Полки холодильника

Лук, чеснок, капуста, яйца, сыры, а главное — забытые остатки еды, могут за несколько дней превратить холодильник в миниатюрный химический завод. Продукты с высоким содержанием серы особенно активно реагируют на влажную и холодную среду.

Например, измельчённый лук или чеснок начинают пахнуть гораздо интенсивнее, а их аромат быстро впитывается в соседние продукты. Если вы хотите избежать этого, не кладите их в полиэтилен — им лучше в бумажном или сетчатом пакете, и вовсе не в холодильнике, а в сухом шкафу или кладовой. А если лук уже нарезан, ему место в герметичном стеклянном контейнере или в морозилке.

Не менее мощным источником запаха могут быть остатки еды. Особенно те, что забыты в пластиковых или пенопластовых контейнерах после доставки. Эти материалы плохо удерживают запахи, и аромат пряностей, масла, сыра и тушёных овощей легко просачивается наружу. Хранить такие остатки стоит максимум два-три дня, и только в плотно закрытых ёмкостях.

Даже яйца вкрутую, такие безобидные на первый взгляд, могут испортить весь климат холодильника. После варки они начинают выделять сернистые соединения, особенно если очищены от скорлупы. Оставляйте скорлупу до последнего момента — это естественный барьер от запаха. А если яйца уже очищены, промойте их и закройте в контейнере, не забывая съесть в течение недели.

И, конечно, сыры. Мягкие, зрелые, ароматные — они вкусные, но пахнут так, что не всегда хочется открывать холодильник. Со временем они начинают источать запах аммиака и плесени, особенно если хранятся неправильно. Оберните их в пергаментную бумагу, а потом — в герметичный контейнер, чтобы запах оставался снаружи сыра, но не добирался до вас.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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