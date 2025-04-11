Она просто добавила зеркало — и кухня стала в два раза больше

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая кухня — не катастрофа, а поле для гениальных решений. Вместо унылого тесного уголка вы можете получить стильное и удобное пространство, где приятно готовить, собираться с близкими и просто кайфовать.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Светлая кухня

Забудьте про громоздкие шкафы: лёгкие открытые полки из дерева или металла делают интерьер воздушнее и визуально расширяют пространство. Поставьте на них красивую посуду, стеклянные банки со специями — пусть хранение станет декором.

Окрасьте стены в белый или нежный пастельный цвет, используйте матовые фасады без ручек, чтобы ничего не бросалось в глаза, а глянцевая плитка добавит света и глубины. Даже тусклый угол вдруг засияет, если добавить туда зеркало или выбрать зеркальную плитку для фартука — отражения создадут иллюзию объема, и кухня будет казаться в два раза больше.

Стол, который прячется к стене, барная стойка вместо обеденного гарнитура, штабелируемые стулья — всё это сэкономит драгоценные метры и позволит двигаться свободно. Рациональное хранение — ключ: задействуйте углы с выдвижными системами, повесьте рейлинги, поставьте корзины под мойку. Чем меньше визуального шума, тем просторнее кажется комната.

И не забудьте про свет. Тёплая подсветка под шкафами, точечные светильники, уютные LED-ленты не только подчеркнут стиль, но и создадут атмосферу. Всё просто: свет, порядок и немного фантазии.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.