Она просто добавила зеркало — и кухня стала в два раза больше

Маленькая кухня — не катастрофа, а поле для гениальных решений. Вместо унылого тесного уголка вы можете получить стильное и удобное пространство, где приятно готовить, собираться с близкими и просто кайфовать.
Забудьте про громоздкие шкафы: лёгкие открытые полки из дерева или металла делают интерьер воздушнее и визуально расширяют пространство. Поставьте на них красивую посуду, стеклянные банки со специями — пусть хранение станет декором.
Окрасьте стены в белый или нежный пастельный цвет, используйте матовые фасады без ручек, чтобы ничего не бросалось в глаза, а глянцевая плитка добавит света и глубины. Даже тусклый угол вдруг засияет, если добавить туда зеркало или выбрать зеркальную плитку для фартука — отражения создадут иллюзию объема, и кухня будет казаться в два раза больше.
Стол, который прячется к стене, барная стойка вместо обеденного гарнитура, штабелируемые стулья — всё это сэкономит драгоценные метры и позволит двигаться свободно. Рациональное хранение — ключ: задействуйте углы с выдвижными системами, повесьте рейлинги, поставьте корзины под мойку. Чем меньше визуального шума, тем просторнее кажется комната.
И не забудьте про свет. Тёплая подсветка под шкафами, точечные светильники, уютные LED-ленты не только подчеркнут стиль, но и создадут атмосферу. Всё просто: свет, порядок и немного фантазии.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.