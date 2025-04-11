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Думаете, отопление убивает плесень? Наоборот! Вот почему тёплая квартира — рай для грибка

2:06
Недвижимость

Плесень в доме — это не просто эстетическая проблема, а серьёзная угроза для здоровья. Её споры могут вызывать кашель, хрипы, одышку, раздражение кожи и особенно опасны для людей с астмой, экземой, ХОБЛ, муковисцидозом, а также для пожилых людей, детей и младенцев.

Плесень
Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плесень

Часто плесень появляется незаметно — за мебелью, в углах, на потолке, и уже потом даёт о себе знать неприятным запахом и следами на стенах. Главный виновник её появления — влажность, особенно в сочетании с теплом, которое мы создаём отоплением в холодное время года.

Даже обычные бытовые привычки могут стать причиной её роста. Сушка одежды в квартире значительно повышает влажность воздуха, особенно если вещи висят на радиаторе. Если нет возможности сушить бельё на улице или балконе, стоит использовать осушитель воздуха — он не только помогает одежде быстрее высохнуть, но и сохраняет здоровый микроклимат в помещении.

Отопление, вопреки ожиданиям, не всегда сушит воздух — тёплый воздух удерживает больше влаги, и если квартира не проветривается, появляется конденсат, а вместе с ним и плесень. Важно не перегревать комнаты и регулярно открывать окна, чтобы обновить воздух. Неожиданным источником влаги может быть даже чайник: пар, поднимающийся при кипячении воды или во время принятия горячего душа, оседает на стенах и потолке. Поэтому важно всегда включать вытяжку и открывать окна после водных процедур и готовки.

Предотвратить появление плесени несложно, если контролировать влажность, проветривать комнаты, поддерживать умеренное тепло и следить за вентиляцией. Особенно важно не игнорировать малозаметные участки: заглядывать за шкафы, проверять углы, следить за состоянием подоконников. Если ты видишь запотевшие окна или чувствуешь затхлый запах — это повод срочно проверить дом на наличие плесени.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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