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Атмосфера уныния и тревоги: эти 7 популярных цветов стен сделают ваш дом неуютным

2:33
Недвижимость

Цвет стен — это не просто выбор из палитры, это способ задать настроение, атмосферу и даже повлиять на эмоции внутри дома. Несмотря на то, что вкус у каждого свой, эксперты уверены: есть оттенки, которые чаще вызывают холод, уныние или тревогу, и есть те, которые действительно работают на уют.

Жёлтый интерьер
Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жёлтый интерьер

Ниже — краткий гид по тем цветам, которых стоит избегать (или выбирать с умом), если вы хотите, чтобы ваш дом был светлым, тёплым и жизнерадостным.

Нежно-голубой — несмотря на свою популярность, может создавать холодную, безжизненную атмосферу. Особенно, если в тоне преобладают серые или стальные нотки. Но стоит добавить немного тепла — например, желтоватый — и он заиграет совершенно иначе: станет дружелюбным и лёгким.

"Шартрез" зелёный — дерзкий и необычный, но многим он напоминает о болезнях или тревоге. В интерьере может выглядеть слишком навязчиво. Альтернатива — более мягкий травянистый или оливковый, в которых зелёный приобретает природное и расслабляющее звучание.

Грифельно-серый — цвет одиночества и зимней хандры. Он может усиливать ощущение отстранённости и визуально "утяжелять" пространство. Если всё-таки хочется серого — лучше выбрать его более тёплую и светлую версию, с лёгким бежевым или перламутровым оттенком.

Грязно-коричневый — ассоциируется с застоем и уходом. Но у коричневого есть и другая сторона: тёплые землистые оттенки, такие как терракота, мокко или корица, дают ощущение уюта, защищённости и стабильности.

Фисташковый зелёный — на грани: может показаться меланхоличным, особенно в тёмных или "пыльных" вариациях. Но при правильной подаче (в паре с яркими или нейтральными тонами) он становится балансирующим, гармоничным и свежим.

Чёрный — глубокий и драматичный, но если использовать его слишком обильно, он может буквально "заглушить" пространство. В правильных пропорциях, особенно в контрасте с теплыми оттенками, способен придать интерьеру строгость и изысканность.

Белый — звучит как безопасный выбор, но может создать ощущение пустоты и холода, если использовать слишком стерильный, холодный тон. Лучше всего смотрятся мягкие оттенки белого с кремовыми, персиковыми или розоватыми подтонами, особенно если их дополняют фактуры, дерево, текстиль.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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