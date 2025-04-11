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Никогда не храните эти продукты на дверце холодильника: испортятся моментально

2:17
Недвижимость

Холодильник — наш надёжный союзник в борьбе за свежесть продуктов. Но даже у него есть зоны, куда лучше не ставить определённые вещи. Самое очевидное — дверца. Она кажется удобной: всё под рукой, быстро достал и пошёл дальше. Но удобство в этом случае не всегда равно эффективности.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

Когда вы открываете холодильник, именно дверца первой встречает поток тёплого воздуха из кухни. И продукты, находящиеся там, особенно чувствительные к температуре, получают удар. Результат — они портятся быстрее, теряют вкус и даже могут стать опасными для здоровья.

Так, мясо — абсолютно не тот продукт, который стоит держать на дверце. Даже если оно запечатано, даже если кажется, что в холодильнике прохладно — колебания температуры способны активизировать рост бактерий. И уж если что-то начнет подтекать — последствия могут быть не только неприятными, но и антисанитарными. Мясу — место в глубине холодильника, лучше всего — на нижней полке.

Молоко — ещё один частый "гость" дверцы. Привычка, понятная: поставил бутылку — и не надо тянуться внутрь. Но именно с молоком риски велики. Оно быстро реагирует на перепады температуры, и вместо недели свежести вы получаете скисшее молоко за пару дней. Лучше убрать его подальше — на среднюю или верхнюю полку, где температурный режим стабильнее.

Яйца — особая история. Многие холодильники даже оснащены специальными лоточками в дверце. Но эксперты говорят: не ведитесь. Яйца нужно хранить в оригинальной коробке, внутри холодильника. Так они меньше подвержены перепадам температуры, меньше теряют влагу и дольше остаются свежими.

А вот про вино вообще стоит забыть, когда речь идёт о дверце. Особенно, если бутылка уже открыта. Вино капризно, и даже небольшие температурные скачки могут испортить его вкус и ускорить процесс окисления. Хотите сохранить аромат и букет — ищите более стабильное по температуре место. В идеале — винный шкаф, но если его нет, лучше задняя часть полки, а не дверца.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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