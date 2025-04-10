Лёд в морозилке больше не проблема: хозяйки раскрыли секрет мгновенной разморозки без усилий

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Морозильная камера — незаменимый помощник на кухне, но, увы, именно она часто становится источником хлопот, особенно когда внутри начинает накапливаться лёд.

Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кубики льда

Кажется, что ещё чуть-чуть — и продукты будут буквально вморожены в стены. К счастью, есть простой способ справиться с этой проблемой — и быстро вернуть камере её эффективность и порядок.

Главная причина образования льда — перепады температур. Стоит задержаться с открытой дверцей, как влага из воздуха начинает конденсироваться и замерзать, превращаясь в толстую корку. И если на первых порах это кажется незначительным, со временем лёд не только отнимает полезное пространство, но и мешает технике работать в полную силу. Поэтому действовать нужно сразу.

Чтобы избавиться от лишнего льда, сначала подготовьте место для хранения продуктов на время чистки — идеально подойдёт термосумка с холодоэлементами. После этого можно ускорить процесс размораживания с помощью обычного фена. Направьте тёплый воздух на обледеневшие участки — лёд начнёт таять буквально на глазах. Главное — не подносить фен слишком близко, чтобы не повредить внутреннюю отделку морозилки.

Когда большая часть льда растает и начнёт отслаиваться, аккуратно удалите куски пластиковой лопаткой и вытрите камеру насухо. Это не только сделает морозильник чище, но и освободит дополнительное пространство для хранения.

А чтобы не пришлось повторять эту процедуру слишком часто, закрывайте дверцу морозилки как можно быстрее и следите, чтобы она всегда плотно прилегала.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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