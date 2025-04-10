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Эти 5 тенденций декора 90-х снова вошли в моду

1:30
Недвижимость

Говорят, что что посеешь, то и пожнешь — и это как нельзя лучше описывает возврат трендов из 90-х. Сегодня эпоха, когда люди носили клеши, слушали кассеты и украшали дома в духе фильмов Нэнси Майерс, возвращается с новой силой.

Занавешенное окно
Фото: unsplash.com by Justin Schüler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занавешенное окно

Так что, если вы вдруг заметили, что мягкий жёлтый или блестящий хром вызывают у вас ностальгию, — знайте, вы не одни.

Дизайнеры из южных штатов США отмечают явный ренессанс элементов декора, знакомых из домов наших родителей: винтажная мебель с дубовыми акцентами, полосатые диваны и уютные комнаты в солнечных тонах снова в моде.

Мягкие цвета вроде светло-зелёного, лилового, масляно-жёлтого и пыльно-синего вытесняют стерильные серые и холодные белые, создавая нейтральную, но более живую палитру.

Шахматный узор — от пола до текстиля и керамики — адаптировался к современному стилю, сохраняя при этом свою узнаваемую графичность.

Сталь и хром снова с нами: эти блестящие, гладкие поверхности легко вписываются в актуальный минимализм и индустриальные мотивы.

Даже квадратная плитка, некогда казавшаяся простоватой, переживает пик популярности — её используют в ванных, на кухнях, на фартуках и даже вытяжках, экспериментируя с укладкой, цветами и затирками, пишет Southern Living.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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