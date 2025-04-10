Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жир на кухне исчезнет за 20 минут: нужна только сода и капля масла
Абрикос не даёт плодов? Причина может быть рядом
Храп исчез сам: что ела женщина, чтобы снова спать спокойно
Эти 5 тенденций декора 90-х снова вошли в моду
Красиво, но смертельно: какую деталь авто запретили по закону и почему она всем нравилась
Пчёлы — это тайные экономисты: доказано экспериментом
Собчак оценила дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта: природа не отдохнула
Постукивание пальцами улучшает понимание речи на шумной вечеринке! Тайна ритмического прайминга
Правда о кремах от растяжек, которую скрывают производители

Ваша кухня вздохнёт с облегчением: безжалостно выбрасываем эти 5 вещей

2:09
Недвижимость

Ваша кухня может быть уютным и вдохновляющим пространством, но слишком часто она превращается в беспорядочное хранилище случайных предметов — от новых кофейных кружек, пластиковых крышек и одноразовых палочек до бесконечных контейнеров без крышек и посуды с отбитым краем.

Захламлённая кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Захламлённая кухня

Эти вещи, накопленные с течением времени, будто специально ждут момента, чтобы упасть на вас, когда вы ночью идёте за стаканом воды. Но так быть не должно.

Готовка — даже если это просто разогрев супа или заливка хлопьев — должна приносить удовольствие, а не вызывать стресс. Профессиональные организаторы советуют смело избавляться от всего, что вызывает вопрос: "А это вообще что такое?"

Если вы не помните, как и когда пользовались предметом, он вам не нужен. Равно как и посуда, которая дублируется — например, четыре лопатки или шесть венчиков. Оставьте по одному-два самых удобных варианта, остальное — отдайте, подарите или продайте.

Специи в разных банках, особенно с этикетками, написанными от руки или вовсе отсутствующими, визуально перегружают кухню. Пересыпьте их в одинаковые стеклянные баночки с аккуратными наклейками — и кухня тут же станет опрятнее.

Хранение — ещё один критичный момент: старая пластиковая посуда, особенно повреждённая или без крышек, только занимает место и портит настроение. Лучше заменить её на стеклянные контейнеры с защёлками — они и безопаснее, и долговечнее.

Не забывайте время от времени проверять аптечку: просроченные витамины и лекарства тоже стоит выбрасывать. А ещё - не жалейте места для кастрюль и сковородок в хорошем состоянии. Ржавая, поцарапанная, с облезшим антипригарным покрытием — это не то, с чем стоит иметь дело каждый день.

Чтобы не вернуться к хаосу, стоит просто пересмотреть подход к покупкам. Как говорит дизайнер Хелен Паркер, лучше покупать реже, но качественные и по-настоящему нужные вещи, пишет Yahoo.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Наука и техника
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света Аудио 
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Авто
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора Аудио 
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Последние материалы
Красиво, но смертельно: какую деталь авто запретили по закону и почему она всем нравилась
Пчёлы — это тайные экономисты: доказано экспериментом
Постукивание пальцами улучшает понимание речи на шумной вечеринке! Тайна ритмического прайминга
Собчак оценила дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта: природа не отдохнула
Правда о кремах от растяжек, которую скрывают производители
Освещённый лунным светом: на вечерней экскурсии по вилле Дураццо Паллавичини вас ждёт загадочное погружение
Urals дешевеет, но есть выход: как дешёвая нефть может сыграть на руку России
Это растение в вашем саду может испортить вам жизнь: приносит несчастье и бедность
Перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание… — писала газета Аргументы и факты 11 апреля 1982 года
Пирог без теста, но с мясом: готовим ужин, который удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.