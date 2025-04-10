Ваша кухня вздохнёт с облегчением: безжалостно выбрасываем эти 5 вещей

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ваша кухня может быть уютным и вдохновляющим пространством, но слишком часто она превращается в беспорядочное хранилище случайных предметов — от новых кофейных кружек, пластиковых крышек и одноразовых палочек до бесконечных контейнеров без крышек и посуды с отбитым краем.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Захламлённая кухня

Эти вещи, накопленные с течением времени, будто специально ждут момента, чтобы упасть на вас, когда вы ночью идёте за стаканом воды. Но так быть не должно.

Готовка — даже если это просто разогрев супа или заливка хлопьев — должна приносить удовольствие, а не вызывать стресс. Профессиональные организаторы советуют смело избавляться от всего, что вызывает вопрос: "А это вообще что такое?"

Если вы не помните, как и когда пользовались предметом, он вам не нужен. Равно как и посуда, которая дублируется — например, четыре лопатки или шесть венчиков. Оставьте по одному-два самых удобных варианта, остальное — отдайте, подарите или продайте.

Специи в разных банках, особенно с этикетками, написанными от руки или вовсе отсутствующими, визуально перегружают кухню. Пересыпьте их в одинаковые стеклянные баночки с аккуратными наклейками — и кухня тут же станет опрятнее.

Хранение — ещё один критичный момент: старая пластиковая посуда, особенно повреждённая или без крышек, только занимает место и портит настроение. Лучше заменить её на стеклянные контейнеры с защёлками — они и безопаснее, и долговечнее.

Не забывайте время от времени проверять аптечку: просроченные витамины и лекарства тоже стоит выбрасывать. А ещё - не жалейте места для кастрюль и сковородок в хорошем состоянии. Ржавая, поцарапанная, с облезшим антипригарным покрытием — это не то, с чем стоит иметь дело каждый день.

Чтобы не вернуться к хаосу, стоит просто пересмотреть подход к покупкам. Как говорит дизайнер Хелен Паркер, лучше покупать реже, но качественные и по-настоящему нужные вещи, пишет Yahoo.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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