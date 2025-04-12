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Покупатели клюнут моментально: используйте это слово, и стоимость квартиры вырастет

2:31
Недвижимость

Недавний анализ выявил слово, которое может существенно повысить интерес к недвижимости и увеличить её стоимость до 4%. Используете ли вы этот приём в своей практике?

Интерьер квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер квартиры

Важность правильного выбора слов для объявления о продаже квартиры

Если вы стремитесь продать квартиру по максимально выгодной цене, важно понимать, что делает её привлекательной для покупателей. Местоположение, состояние и размер — это ключевые факторы, но есть один менее очевидный аспект, который может оказать более сильное влияние на цену, чем вы думаете.

Согласно исследованиям, всего одно слово способно увеличить стоимость квартиры на 4%. Это не только делает недвижимость более привлекательной, но и подчёркивает серьёзные инвестиции, вложенные в неё.

Первое впечатление от рекламы часто определяет, продолжит ли человек её читать. Поэтому важно тщательно подбирать слова. Например, вместо "отремонтированная" можно использовать более эффективное слово, которое вызовет больше положительных эмоций и повысит стоимость квартиры.

Слово "отремонтированная" создаёт позитивное впечатление, но не всегда убедительно. Многие люди воспринимают его как простую покраску или незначительные изменения. Однако, если назвать квартиру "реконструированной", это вызовет более серьёзные ассоциации.

Слово "реконструированная" подразумевает более масштабные работы, такие как перепланировка, замена электропроводки и установка энергосберегающих решений. Это создаёт впечатление, что недвижимость более современная, долговечная и не требует немедленного ремонта.

Исследования показывают, что использование слова "реконструированная" может увеличить стоимость квартиры на целых 4%. Например, для квартиры стоимостью 5 миллионов рублей это может привести к дополнительным 200 тысячам рублей. Объявления с этим словом не только продаются по более высокой цене, но и вызывают больше интереса у покупателей, что ускоряет процесс продажи.

Поэтому, если вы хотите продать квартиру, стоит уделить особое внимание выбору слов в рекламе. Правильно подобранная формулировка может привлечь больше покупателей и помочь вам продать недвижимость по более выгодной цене быстрее, считают авторы венгерского издания Femcafe.hu.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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