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Плесень в ванной исчезнет навсегда: химики раскрыли секрет мощного дуэта простых средств

1:40
Недвижимость

Белый уксус и перекись водорода — эффективные средства для уборки дома, особенно в борьбе с плесенью и стойкими загрязнениями в ванной комнате. По словам химиков из Католического колледжа в Бразилиа Бернардо Верано, эти два продукта обладают различными свойствами, но их совместное использование требует осторожности.

Ванная комната
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Ванная комната

Уксус благодаря своей кислотности эффективно борется с грибками и бактериями, растворяет грязь и предотвращает её повторное появление. Перекись водорода, в свою очередь, обладает окислительными свойствами, разрушая клеточные структуры грибов и пятен, а также отбеливая поверхности.

Для наилучшего результата рекомендуется сначала нанести уксус на загрязнённую поверхность, подождать несколько минут, затем добавить перекись водорода. Смесь оставить на 30 минут, после чего тщательно потереть щёткой или губкой.

При работе с этими средствами важно соблюдать меры предосторожности. Необходимо использовать защитные перчатки и проветривать помещение. Не рекомендуется смешивать уксус и перекись водорода непосредственно перед использованием.

Также следует протестировать раствор на небольшом участке поверхности, особенно если речь идёт о чувствительных материалах, таких как мрамор или гранит. Уксус может повредить пористые поверхности. Людям с чувствительностью к запахам или проблемами с дыханием рекомендуется использовать защитные маски или избегать контакта с этими средствами, рекомендует бразильское издание Metropoles. com.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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