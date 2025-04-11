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Ванная без порога и хлама: новая норма, к которой хочется стремиться

2:21
Недвижимость

Современные ванные комнаты давно вышли за рамки стандартного представления о санузле. Сегодня это минималистичное, но продуманное пространство, в котором важны не только гигиенические функции, но и комфорт, визуальное спокойствие и практичность. Не обязательно наполнять помещение сложными элементами — достаточно правильно расставить акценты.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Простор — главный элемент дизайна

Современная ванная начинается с планировки. Простор не только визуально расширяет интерьер, но и делает его более комфортным для ежедневных процедур.
Особое внимание стоит уделить нише для душа с мягко подсвеченными полками для косметики — они не только функциональны, но и создают ощущение уюта.

Душ без порогов — удобно и стильно

В зоне душа — эстетичный и технологичный слив, утопленный в пол. Он изготовлен из нержавеющей стали и оснащён гидроизоляционным воротником, который исключает затопление.

Вход без порога — безопасное и элегантное решение, особенно актуальное в семьях с детьми или пожилыми. Душевая зона дополнена тропическим душем и смесителем с плавными формами, создающим образ, напоминающий песочные часы.

Экономия воды — без потери комфорта

Краны нового поколения оснащены:

  • аэратором с функцией легкой очистки от накипи

  • керамическим регулятором с ограничителем расхода

  • системой управления температурой воды

Это не только удобно, но и экономит ресурсы, не жертвуя качеством.

Свет и пространство

Раздвижные застеклённые двери в зоне умывальника пропускают свет, делая комнату визуально больше. В жаркую погоду они позволяют сразу после отдыха на террасе принять освежающий душ, не проходя через весь дом.
Зеркало над раковиной подчёркивает структуру плитки, имитирующую естественный камень.

Натуральные акценты в минимализме

Интерьер оформлен в белых и серых оттенках, которые создают фон для фурнитуры и аксессуаров. Но чтобы избежать холодной стерильности, добавлены натуральные детали: деревянный потолок и шкаф под ванной.
Именно они придают комнате уют, не нарушая современную эстетику.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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