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Интерьер, как в 70-х: стиль возвращается, но уже без ковра на стене

2:54
Недвижимость

Мода циклична — это давно не новость. Что вчера считалось устаревшим, сегодня снова в тренде, пусть и в новом прочтении. Сейчас в интерьеры стремительно возвращается яркая эстетика 70-х: психоделика, ротанг, цветные кресла и узоры. Но не спешите выносить всю мебель — воссоздать дух эпохи диско можно без капитальных затрат.

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

Почему тренды возвращаются

Каждое десятилетие вносит что-то яркое, запоминающееся, и 1970-е — не исключение.
И хотя современный интерьер требует большей универсальности, элементы прошлых лет отлично адаптируются: добавляется комфорт, убирается перегруз, сохраняется характер.

Тренды приходят волнами, и сейчас семидесятые снова на пике — уже не как ретро, а как модная классика с ярким характером.

Что добавить в интерьер, чтобы вдохнуть дух 70-х

1. Яркие цвета и акценты

Кислотные жёлтые, апельсиновые, мятные, изумрудные — добавьте их в виде подушек, ваз, штор, текстиля. Даже одна яркая стена может полностью поменять атмосферу.

2. Необычные кресла

Кресла 70-х — это форма, цвет и настроение. Сегодня дизайнеры воссоздают эти модели в современных материалах. Подойдут модели с округлой формой, ножками из дерева, велюровой обивкой.

3. Обои с узорами

Психоделика, цветы, геометрия — выделите одну стену обоями с броским принтом. Это легко и эффектно. Если боитесь перегрузить — выберите минималистичный рисунок в приглушённых тонах.

4. Ротанг и плетение

Стулья, столики, кашпо, зеркала — эко-материалы снова в моде. Плетёные детали придают уют и ощущение ручной работы. Они особенно актуальны в бохо-интерьерах.

5. Макраме и текстиль

Настенные панно, кашпо для цветов, абажуры — макраме возвращается и снова в моде. Особенно в сочетании с деревом, зеленью и мягким светом.

6. Терраццо и узоры

Терраццо — мозаичный камень из 70-х — вернулся в отделку полов, кухонных фартуков и даже столешниц. Его геометричная беспорядочность отлично сочетается с однотонной мебелью.

Как внедрить стиль 70-х без ремонта

  • Добавьте одну акцентную деталь: ковер с орнаментом, постер в раме или винтажный пуфик.

  • Соберите уголок в стиле бохо: кресло, плед, свечи и настенное макраме — всё.

  • Не перегружайте: элементы 70-х — смелые, но их нужно дозировать, чтобы не "захламить" визуально.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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