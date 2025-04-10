Без ремонта и затрат: 10 приёмов, которые обновят интерьер за выходные

Не обязательно затевать капитальный ремонт, чтобы вдохнуть в дом свежесть. Иногда достаточно немного переставить мебель, перекрасить стену или сменить шторы — и ваш интерьер заиграет по-новому. Рассказываем, с чего начать и какие мелочи дают вау-эффект.
Прежде чем что-то менять, наведите порядок. Уберите то, чем давно не пользуетесь, протрите труднодоступные места, пересмотрите декор.
Иногда всего одна уборка способна освободить пространство для вдохновения.
Смените ракурс — сменится и настроение. Поменяйте местами диван и кресло, уберите часть мебели или просто поверните её по-другому.
Новые перспективы = новое восприятие пространства.
Иногда достаточно покрасить одну стену в модный оттенок — и комната полностью меняется. Попробуйте серый, пыльно-розовый, шалфейный или глубокий синий.
Можно также обновить мебель, двери или рамы — дешево и эффектно.
Современные обои не требуют глобального ремонта. Поклейте одну стену — в спальне, на кухне или в прихожей.
Выбирайте от сдержанной геометрии до яркой флористики — в зависимости от настроения и стиля комнаты.
Перекрасьте комод, поменяйте ручки на тумбочке, замените обивку стула.
Вы удивитесь, насколько стильным может стать предмет, который вы уже хотели выбросить.
Ткань у окна может кардинально изменить атмосферу. Хотите больше света и простора? Выбирайте лёгкие полупрозрачные ткани.
Хотите уюта? Плотные шторы с фактурой создадут эффект отеля.
Растения наполняют пространство жизнью. Даже один крупный горшок в углу комнаты оживит интерьер.
Для занятых — кактусы, суккуленты, замиокулькас.
Поставьте торшер в угол, повесьте гирлянду или подсветку за полкой.
Акцентное освещение делает интерьер визуально дороже и теплее. Добавьте свечи — и уюта станет ещё больше.
Если нет возможности менять покрытие — добавьте ковры. Геометрия, этника или однотонные — они зонируют и украшают одновременно.
Вазы, постеры, подушки, зеркала, табуреты, пледы, фигурки — мелочи, которые создают настроение. Главное — не переборщить. Лучше 3 ярких акцента, чем 10 случайных предметов.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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