Без ремонта и затрат: 10 приёмов, которые обновят интерьер за выходные

3:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не обязательно затевать капитальный ремонт, чтобы вдохнуть в дом свежесть. Иногда достаточно немного переставить мебель, перекрасить стену или сменить шторы — и ваш интерьер заиграет по-новому. Рассказываем, с чего начать и какие мелочи дают вау-эффект.

Фото: https://www.freepik.com Интерьер

1. Глубокая уборка и ревизия

Прежде чем что-то менять, наведите порядок. Уберите то, чем давно не пользуетесь, протрите труднодоступные места, пересмотрите декор.

Иногда всего одна уборка способна освободить пространство для вдохновения.

2. Перестановка мебели

Смените ракурс — сменится и настроение. Поменяйте местами диван и кресло, уберите часть мебели или просто поверните её по-другому.

Новые перспективы = новое восприятие пространства.

3. Акцентная стена или новая краска

Иногда достаточно покрасить одну стену в модный оттенок — и комната полностью меняется. Попробуйте серый, пыльно-розовый, шалфейный или глубокий синий.

Можно также обновить мебель, двери или рамы — дешево и эффектно.

4. Обои — снова в моде

Современные обои не требуют глобального ремонта. Поклейте одну стену — в спальне, на кухне или в прихожей.

Выбирайте от сдержанной геометрии до яркой флористики — в зависимости от настроения и стиля комнаты.

5. Дайте шанс старой мебели

Перекрасьте комод, поменяйте ручки на тумбочке, замените обивку стула.

Вы удивитесь, насколько стильным может стать предмет, который вы уже хотели выбросить.

6. Новые шторы — новое настроение

Ткань у окна может кардинально изменить атмосферу. Хотите больше света и простора? Выбирайте лёгкие полупрозрачные ткани.

Хотите уюта? Плотные шторы с фактурой создадут эффект отеля.

7. Зелень в доме

Растения наполняют пространство жизнью. Даже один крупный горшок в углу комнаты оживит интерьер.

Для занятых — кактусы, суккуленты, замиокулькас.

8. Освещение как арт-объект

Поставьте торшер в угол, повесьте гирлянду или подсветку за полкой.

Акцентное освещение делает интерьер визуально дороже и теплее. Добавьте свечи — и уюта станет ещё больше.

9. Внимание на пол

Если нет возможности менять покрытие — добавьте ковры. Геометрия, этника или однотонные — они зонируют и украшают одновременно.

10. Аксессуары решают всё

Вазы, постеры, подушки, зеркала, табуреты, пледы, фигурки — мелочи, которые создают настроение. Главное — не переборщить. Лучше 3 ярких акцента, чем 10 случайных предметов.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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