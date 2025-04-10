Как сделать интерьер дороже за один вечер — 5 деталей, которые работают

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Недвижимость

Ремонт и обстановка — это не только про комфорт. Часто интерьер квартиры становится способом продемонстрировать статус, даже если за ним не стоит внушительный бюджет. Хорошая новость: производить впечатление можно и без огромных вложений. Главное — знать, на какие акценты делать ставку.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

1. Свет — как в лучших отелях

Тёмные и мрачные комнаты ассоциируются с экономией, а грамотно организованное освещение делает пространство уютным и дорого выглядящим.
Добавьте точечные светильники, торшеры, бра — и вы сразу заметите разницу.
Чем больше уровней света, тем дороже смотрится интерьер.

2. Стильная мягкая мебель

Диван — король гостиной, и его внешний вид задаёт тон всей комнате. Обратите внимание на:

  • форму — лаконичную и современную

  • обивку — однотонную, с неброским рисунком и тактильно приятную

  • комфорт — стиль не должен быть во вред удобству

Даже один хорошо подобранный диван делает обстановку визуально дороже.

3. Никаких проводов на виду

В дорогом интерьере не бывает удлинителей, торчащих шнуров и пучков кабелей. Розетки прячутся, провода маскируются, счётчики уводятся с глаз долой.

Если вы не делаете капитальный ремонт — инвестируйте в кабель-каналы, угловые розетки и коробки-органайзеры. Мелочь, а эффект — колоссальный.

4. Арт — даже недорогой

Картины, скульптуры, постеры, интересные постельные работы — всё это формирует атмосферу вкуса.
Можно купить недорогие, но уникальные постеры, оформить их в рамки и создать мини-галерею на стене.
Важно не стоимость, а отсутствие случайных или безликих декоративных элементов.

5. Запах — незримый маркер уюта

Чистый воздух и лёгкий аромат — признак заботы о пространстве.
Используйте:

  • аромасвечи

  • диффузоры

  • домашнюю парфюмерию

  • простые рецепты вроде кофейных зёрен в банке или лимонных корок в духовке

Запах должен быть ненавязчивым, но запоминающимся — как в стильных бутиках.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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