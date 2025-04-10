Свободный угол делает интерьер дороже: правило, которое меняет всё

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2:07
Недвижимость

Вы протёрли пыль, пропылесосили пол и разложили всё по местам, но ощущение хаоса не уходит? Возможно, дело не в грязи, а в визуальном шуме — тех самых мелочах, которые создают атмосферу беспорядка, даже если всё чисто. Исправить ситуацию можно без затрат — нужно просто немного пересмотреть отношение к вещам.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Скрыть или убрать: открытые полки под вопросом

Открытые полки удобны, но требуют идеального порядка. Любая ваза, книжка или безделушка на виду — значит, всё должно быть частью продуманной композиции.
Если не хочется устраивать интерьерный перформанс каждый день, замените полки на шкафы с матовыми или стеклянными дверцами. Вещи останутся под рукой, но не будут "захламлять взгляд".

Одна полка — одна история

Если вы любите декоративные мелочи, попробуйте подход: одна полка — одна тема.
Например:

  • белая керамика

  • книги одного издательства

  • рамки с чёрно-белыми фото

Это создаёт ощущение порядка даже при минимуме вещей.

Проведите эмоциональную ревизию

Задумайтесь: если этот предмет исчезнет, станет ли комната хуже?
Фоновые сувениры, пыльные рамки, старые подарки часто остаются просто "потому что".
Оставьте то, что радует глаз или действительно нужно. Остальное — смело убирайте.

Пространство — это воздух

Не бойтесь пустых углов. Свободное пространство визуально "дышит" и делает интерьер легче. Каждая оставшаяся деталь начинает играть, а не теряться в хаосе.

Столешница — не рынок

Кухня особенно уязвима. Даже полезные мелочи на столе создают ощущение беспорядка.
Воспользуйтесь правилом трёх предметов: оставьте на виду только то, чем пользуетесь ежедневно (например, чайник, доска, кофемолка).

Остальное:

  • спрячьте в шкаф

  • повесьте на крючки

  • закрепите на магнитную полосу

Это освободит пространство и придаст кухне стиль.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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