Оставьте кусок мыла в шкафу на ночь — и удивитесь, что произойдёт утром

Мыло — это не просто средство для мытья рук. Оно может стать настоящим универсальным помощником в доме. Вы не поверите, насколько полезным оно может быть, если правильно его использовать. Давайте разберемся, как это старинное средство может решить повседневные проблемы.
Мыло может стать спасением, если вас беспокоят укусы комаров или других насекомых. Просто смочите мыло и аккуратно втирайте его в место укуса. Это поможет уменьшить зуд и воспаление.
Забыли, как сильно раздражает скрип дверей или полов? Чтобы избавиться от этого звука, просто потрите скрипучие петли или рельсы сухим куском мыла. Никакого шума — только тишина.
Запотевшие очки — настоящая проблема, особенно в холодное время года. Чтобы этого избежать, достаточно протереть очки сухим мылом и вытереть их мягкой тканью. Тот же трюк поможет и с зеркалом в ванной.
Если ваши молнии или окна застревают, не спешите использовать силу. Просто протрите застрявшие участки кусочком мыла — это сделает их движение намного легче.
Мыло может быть отличной альтернативой ароматическим свечам. Если вы хотите, чтобы в шкафах или ящиках пахло свежестью, просто оставьте кусочек мыла внутри. Оно будет долго поддерживать приятный аромат.
Мыло — идеальное средство для борьбы с пятнами. Если на воротнике появилась желтизна или пятно на ткани, просто натрите проблемное место мылом, а затем постирайте. Результат не заставит себя ждать.
Кроме всех других чудесных свойств, мыло помогает и в быту. Например, для чистки кухонных поверхностей или удаления жирных пятен на одежде. Просто натрите мыло на нужную поверхность и протрите. Чистота без химии!
Мы́ло — моющее средство гигиенической косметики (туалетное мыло) или бытовой химии (хозяйственное мыло), основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот (например стеарат натрия) — продукт взаимодействия щёлочи с натуральными или синтетическими жирными кислотами.
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