Оставьте кусок мыла в шкафу на ночь — и удивитесь, что произойдёт утром

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мыло — это не просто средство для мытья рук. Оно может стать настоящим универсальным помощником в доме. Вы не поверите, насколько полезным оно может быть, если правильно его использовать. Давайте разберемся, как это старинное средство может решить повседневные проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человек моет руки с мылом

1. Укусы насекомых

Мыло может стать спасением, если вас беспокоят укусы комаров или других насекомых. Просто смочите мыло и аккуратно втирайте его в место укуса. Это поможет уменьшить зуд и воспаление.

2. Скрипучие двери и полы

Забыли, как сильно раздражает скрип дверей или полов? Чтобы избавиться от этого звука, просто потрите скрипучие петли или рельсы сухим куском мыла. Никакого шума — только тишина.

3. Туман на очках? Решение есть!

Запотевшие очки — настоящая проблема, особенно в холодное время года. Чтобы этого избежать, достаточно протереть очки сухим мылом и вытереть их мягкой тканью. Тот же трюк поможет и с зеркалом в ванной.

4. Застрявшие предметы

Если ваши молнии или окна застревают, не спешите использовать силу. Просто протрите застрявшие участки кусочком мыла — это сделает их движение намного легче.

5. Устранение неприятных запахов

Мыло может быть отличной альтернативой ароматическим свечам. Если вы хотите, чтобы в шкафах или ящиках пахло свежестью, просто оставьте кусочек мыла внутри. Оно будет долго поддерживать приятный аромат.

6. Удаление пятен

Мыло — идеальное средство для борьбы с пятнами. Если на воротнике появилась желтизна или пятно на ткани, просто натрите проблемное место мылом, а затем постирайте. Результат не заставит себя ждать.

7. Мыло на кухне: неожиданные применения

Кроме всех других чудесных свойств, мыло помогает и в быту. Например, для чистки кухонных поверхностей или удаления жирных пятен на одежде. Просто натрите мыло на нужную поверхность и протрите. Чистота без химии!

Уточнения

Мы́ло — моющее средство гигиенической косметики (туалетное мыло) или бытовой химии (хозяйственное мыло), основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот (например стеарат натрия) — продукт взаимодействия щёлочи с натуральными или синтетическими жирными кислотами.



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