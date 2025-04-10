Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасает мам и младенцев: в России создали модель для оценки риска развития опасного осложнения беременности
Семейная ипотека на дачу: теперь это реально — но при одном условии
Исторический рост: миллиардеры обогатились за день больше, чем когда-либо
Списания по 5 рублей — это не штрафы: как работает платный МСД
Geely и Jaecoo уходят с карты — спад автопродаж обостряется
Эти мифы о микроволновке вас точно пугают — а зря
Обувь, которая пережила осень, но ворвалась в лето — и победила сандалии
16-летний феномен из Казахстана: парень который бьёт рекорды и покоряет Европу
Вирус Мамонт вернулся — с новым кодом и под другим соусом

Откуда берётся этот ужасный запах? Простой способ вернуть чистоту в канализацию

2:41
Недвижимость

Если на кухне или в ванной внезапно появляется неприятный, трудноопределимый запах — не спешите хвататься за химикаты. Вполне возможно, что всё дело в скопившихся в канализации органических остатках: жире, еде, волосах или мыльной пене. Эти вещества не только вызывают зловоние, но и могут привести к засору. Хорошая новость в том, что бороться с этим можно безопасными и доступными средствами — прямо из вашей аптечки и кухонного шкафа.

запах
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
запах

Пищевая сода + уксус: классика в действии

Это простое, но мощное сочетание поможет не только прочистить сток, но и избавиться от запаха.

Инструкция:

  • Засыпьте в слив 0,5 стакана соды.
  • Влейте туда же подогретый уксус (примерно 2 л, желательно 20%-ный).
  • Подождите 10-15 минут, затем промойте горячей водой.

Используйте этот способ раз в месяц для профилактики.

Соль и горячая вода: простое, но эффективное

Поваренная соль обладает антибактериальными свойствами и помогает размягчить отложения.

Что делать:

  • Засыпьте 2 ст. л. соли в слив.
  • Залейте 1 литром горячей воды (не кипятком, если трубы пластиковые).
  • Подождите 10 минут и промойте снова.

Особенно хорошо работает на кухонных сливных трубах с жирными загрязнениями.

Лимон — не только для чая

Лимонный сок и лимонная кислота справляются с неприятными запахами и налётом, оставляя после себя свежесть.

  • Выжмите сок из половины лимона, добавьте тёплую воду и залейте в слив.
  • Или растворите 1 ст. л. лимонной кислоты в 2 л воды и используйте аналогично.

Аспирин: не только от головной боли

Неожиданно, но факт: аспирин может быть отличным помощником в борьбе с засорами. Его активное вещество — ацетилсалициловая кислота — разлагается в воде и помогает растворять отложения на стенках труб.

Как использовать:

  • Бросьте в слив 2 таблетки аспирина.
  • Залейте тёплой водой (не горячей!).
  • При желании можно добавить соду — эффект будет сильнее.

Побочный бонус: подавление роста бактерий, вызывающих неприятные запахи, и улучшение проходимости труб за счёт шипучей реакции.

Не просто чисто — безопасно и натурально

Эти методы не требуют специальных знаний, дорогостоящих средств и при этом абсолютно безопасны для здоровья и окружающей среды. Главное — применять их регулярно и не дожидаться, пока запах станет невыносимым.

Уточнения

Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Домашние животные
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка Аудио 
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Авто
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом Аудио 
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х
Еда и рецепты
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Перестройка мировой экономики вынуждает Трампа выйти из прокси-войны с Россией Любовь Степушова Эволюция легендарной Волги ГАЗ-21: от первой серии до последних модификаций Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Последние материалы
Обувь, которая пережила осень, но ворвалась в лето — и победила сандалии
16-летний феномен из Казахстана: парень который бьёт рекорды и покоряет Европу
Вирус Мамонт вернулся — с новым кодом и под другим соусом
Смешал два компонента — и клубника стала крупнее вдвое
От пастбища до тарелки: как одна семья изменила лицо сельской гастрономии
Откуда берётся этот ужасный запах? Простой способ вернуть чистоту в канализацию
Забудьте про ловушки! Секрет защиты сада от полевок, который вы не знали
Слишком много пользы: когда витамины для собак вредят
Пистолет на заправке щёлкает раньше времени: внутри — причина, о которой не догадываются даже опытные водители
Привычка нюхать носки довела до больницы: врачи в шоке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.