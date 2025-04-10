Откуда берётся этот ужасный запах? Простой способ вернуть чистоту в канализацию

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если на кухне или в ванной внезапно появляется неприятный, трудноопределимый запах — не спешите хвататься за химикаты. Вполне возможно, что всё дело в скопившихся в канализации органических остатках: жире, еде, волосах или мыльной пене. Эти вещества не только вызывают зловоние, но и могут привести к засору. Хорошая новость в том, что бороться с этим можно безопасными и доступными средствами — прямо из вашей аптечки и кухонного шкафа.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ запах

Пищевая сода + уксус: классика в действии

Это простое, но мощное сочетание поможет не только прочистить сток, но и избавиться от запаха.

Инструкция:

Засыпьте в слив 0,5 стакана соды.

Влейте туда же подогретый уксус (примерно 2 л, желательно 20%-ный).

Подождите 10-15 минут, затем промойте горячей водой.

Используйте этот способ раз в месяц для профилактики.

Соль и горячая вода: простое, но эффективное

Поваренная соль обладает антибактериальными свойствами и помогает размягчить отложения.

Что делать:

Засыпьте 2 ст. л. соли в слив.

Залейте 1 литром горячей воды (не кипятком, если трубы пластиковые).

Подождите 10 минут и промойте снова.

Особенно хорошо работает на кухонных сливных трубах с жирными загрязнениями.

Лимон — не только для чая

Лимонный сок и лимонная кислота справляются с неприятными запахами и налётом, оставляя после себя свежесть.

Выжмите сок из половины лимона, добавьте тёплую воду и залейте в слив.

Или растворите 1 ст. л. лимонной кислоты в 2 л воды и используйте аналогично.

Аспирин: не только от головной боли

Неожиданно, но факт: аспирин может быть отличным помощником в борьбе с засорами. Его активное вещество — ацетилсалициловая кислота — разлагается в воде и помогает растворять отложения на стенках труб.

Как использовать:

Бросьте в слив 2 таблетки аспирина.

Залейте тёплой водой (не горячей!).

При желании можно добавить соду — эффект будет сильнее.

Побочный бонус: подавление роста бактерий, вызывающих неприятные запахи, и улучшение проходимости труб за счёт шипучей реакции.

Не просто чисто — безопасно и натурально

Эти методы не требуют специальных знаний, дорогостоящих средств и при этом абсолютно безопасны для здоровья и окружающей среды. Главное — применять их регулярно и не дожидаться, пока запах станет невыносимым.

Уточнения

Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.