Дверь, унитаз и горшок с цветами: тройка, которая меняет всю энергетику дома

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Фэн-шуй — это не просто древняя философия, а целая система, помогающая гармонизировать пространство и привлекать положительную энергию. И хотя звучит это немного мистически, на практике многие советы оказываются весьма логичными и даже полезными. Один из самых простых — всегда закрывать дверь в ванную.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ванна

Закрытая дверь — открытая энергия

Считается, что вода, циркулирующая в ванной, символизирует не только очищение, но и ресурсы — материальные и энергетические. Открытая дверь может "выпускать" эту энергию, особенно если ещё и крышка унитаза всё время поднята. Простое правило — дверь и крышка должны быть закрыты. Так вы, по мнению фэн-шуй, сохраняете благополучие в доме и даже улучшаете отношения с близкими.

Зелёный уголок силы

Растения в ванной не только радуют глаз, но и усиливают ту самую энергию ци. Влага, пар и стабильная температура создают идеальные условия для тенелюбивых растений. А ещё - это почти спа-салон у вас дома. Поставьте пару горшков с зеленью и почувствуете, как пространство оживает.

Уборка как ритуал

Позитивная энергия любит чистоту. Проверь, сколько в ванной баночек с просроченной косметикой? Всё, что ты давно не используешь, лучше выбросить. Мусор и хаос накапливают застойную энергию, а ванная — это место очищения, и она тоже должна быть чистой.

Простые привычки — ощутимые перемены

Иногда достаточно закрыть дверь, вытереть зеркало и поставить на полку маленькое растение, чтобы в доме стало уютнее. А заодно — в жизни чуть спокойнее. Попробуй, и ты удивишься, как работает то, что раньше казалось лишь философией.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.



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