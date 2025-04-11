Элитная недвижимость в Москве бьёт новые рекорды: цены растут, лоты множатся

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Москва стремительно догоняет мировые столицы по количеству и стоимости элитной недвижимости. За год число квартир и апартаментов в новостройках столицы, стоимостью от 1 млрд рублей, почти удвоилось. Если раньше таких объектов было 50, то теперь их — 93. Это результат выхода новых дорогих проектов и общего роста цен в сегменте.

Фото: unsplash.com by Грантовые лимоны, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ аппартаменты

Эксперты отмечают: общее предложение таких лотов достигло 130. Причем около 75% из них — в новостройках, остальные — на вторичном рынке. Совокупная стоимость всех этих предложений перевалила за 200 млрд рублей.

Есть и настоящие рекордсмены: стоимость некоторых пентхаусов в клубных домах превышает 5 млрд рублей. Только за последний год было заключено не менее 10 сделок в этом бюджете — и это без учета тех, что прошли без публичного экспонирования.

Что представляют собой лоты за миллиард

Как пояснила Екатерина Румянцева (Kalinka Ecosystem), средняя площадь таких объектов — около 505 квадратных метров. Это просторные пентхаусы и виллы в центральных районах столицы.

Интересно, что из-за роста цен увеличилась доля дорогостоящих лотов на обычных этажах, а не только на последних. Около 80% таких квартир находятся в строящихся домах, 20% — уже сданы.

Почему это происходит

Григорий Ашихмин, владелец агентства "Ашихмин и партнеры", видит сразу несколько причин роста:

Устойчивый рост цен.

Развитие самого сегмента (все больше дорогих проектов в топ-локациях).

Стратегическое поведение девелоперов: они создают продукт, который помогает сохранить капитал в условиях нестабильности.

"Сложная геополитическая обстановка, нестабильные рынки и колебания цен на нефть заставляют состоятельных людей искать надежную гавань для вложений. Элитная недвижимость становится именно такой гаванью", — отметил Ашихмин.

Что дальше

Аналитики NF Group подтверждают: рост цен не замедляется. В первом квартале 2025 года стоимость "квадрата" в элитных новостройках впервые превысила 2 млн рублей — это плюс 6% за квартал и плюс 30% за год.

Прогноз до конца года — положительный, но многое зависит от запуска новых проектов, инфляции и ситуации в мире.

Анатолий Довгань (Intermark) считает, что предложение будет продолжать расти — как за счет новых строек, так и за счет повышения цен на уже существующие объекты. По его словам, за год количество ультрадорогих лотов может вырасти еще на 30-40%.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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