Вторичное жильё в России дорожает: что происходит в 2025 году

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За первые три месяца 2025 года "квадрат" на вторичке в России подорожал в среднем на 1,8%. Это меньше, чем год назад, когда рост составил 3%, но всё равно ощутимо. В исследовании федерального портала "Мир квартир" говорится, что рост зафиксирован в 64 из 70 городов. А вот падение — только в шести.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Где цены подскочили сильнее всего

Лидером стал Курск: +14,4% за квартал. Следом идут Ижевск (+6,7%), Саранск (+4,9%), Оренбург (+4,5%) и Череповец (+3,9%). Причина стремительного роста в Курске — использование жилищных сертификатов, которые выдают пострадавшим от боевых действий. Эти выплаты можно потратить и на вторичку, что усилило спрос.

Где жильё подешевело

Небольшое снижение цен наблюдалось в Краснодаре (-4,5%), Мурманске (-1,2%), Махачкале (-0,8%), Архангельске (-0,6%), Сургуте и Рязани (по -0,3%). То есть география падения ограничена.

А что в крупных городах

Москва — плюс 3,7%. Подмосковье — +2,1%, Петербург — +2%. Рост есть, но умеренный.

"В целом по стране стоимость "вторички" не падает, но и растёт темпами, не догоняющими инфляцию", — комментирует Павел Луценко, генеральный директор портала "Мир квартир".

По его оценке, значительного оживления на рынке ждать не стоит, пока не произойдёт снижение ключевой ставки ЦБ или других серьёзных изменений.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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