Вторичное жильё в России дорожает: что происходит в 2025 году

За первые три месяца 2025 года "квадрат" на вторичке в России подорожал в среднем на 1,8%. Это меньше, чем год назад, когда рост составил 3%, но всё равно ощутимо. В исследовании федерального портала "Мир квартир" говорится, что рост зафиксирован в 64 из 70 городов. А вот падение — только в шести.
Лидером стал Курск: +14,4% за квартал. Следом идут Ижевск (+6,7%), Саранск (+4,9%), Оренбург (+4,5%) и Череповец (+3,9%). Причина стремительного роста в Курске — использование жилищных сертификатов, которые выдают пострадавшим от боевых действий. Эти выплаты можно потратить и на вторичку, что усилило спрос.
Небольшое снижение цен наблюдалось в Краснодаре (-4,5%), Мурманске (-1,2%), Махачкале (-0,8%), Архангельске (-0,6%), Сургуте и Рязани (по -0,3%). То есть география падения ограничена.
Москва — плюс 3,7%. Подмосковье — +2,1%, Петербург — +2%. Рост есть, но умеренный.
"В целом по стране стоимость "вторички" не падает, но и растёт темпами, не догоняющими инфляцию", — комментирует Павел Луценко, генеральный директор портала "Мир квартир".
По его оценке, значительного оживления на рынке ждать не стоит, пока не произойдёт снижение ключевой ставки ЦБ или других серьёзных изменений.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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