Льготная ипотека захватила рынок: что случилось в марте

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В марте 2025 года в России практически весь рынок ипотечного кредитования оказался под знаком льгот. Согласно данным, доля таких программ составила внушительные 87% — рост на 9 процентных пунктов всего за три месяца. Для сравнения, в конце 2024 года этот показатель едва превышал 70%.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Семейная ипотека

Льготные программы уверенно выходят на первое место

За один только март "Сбер" оформил 149,5 млрд рублей по льготным ипотечным программам. По сравнению с февралем 2025 года рост составил 2,5 п. п., а с начала года — 9 п. п. За первый квартал в целом льготная ипотека заняла 84,5% от всех выдач — плюс 13 п. п. к прошлому кварталу.

Фокус — на семейную ипотеку

Главный драйвер роста — семейная ипотека. В марте в её рамках выдали 129,8 млрд рублей, что составило 75,5% от всех льготных сделок. Только за месяц прирост составил 3,3 п. п., а с начала года — уже +13,5 п. п. Регионы-лидеры:

Хакасия — 93,6%.

Орловская область — 89,2%.

Удмуртия — 89%.

Дальний Восток и Арктика тоже в игре

Несмотря на небольшое снижение доли (-0,4 п. п.), Дальневосточная и Арктическая ипотека в марте прибавила в абсолютных цифрах: 10,7 млрд рублей — на 28% больше, чем в феврале. С начала года объёмы выдач по этим программам выросли более чем в два раза. Абсолютный лидер — Бурятия с долей 79,4%, за ней следуют Амурская (70,9%) и Сахалинская области (70,7%).

Рост доли льготной ипотеки подтверждает тренд: россияне всё чаще выбирают выгодные условия кредитования. А рынок подстраивается под спрос.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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