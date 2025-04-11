Квартиры для сирот в Чечне: где появится новый жилой кластер

В Чечне продолжается активное развитие инфраструктуры — и особенно радует, когда позитивные изменения касаются самых уязвимых. В следующем году более 500 детей-сирот получат собственное жильё.
Этой новостью поделился Рамзан Кадыров после встречи с министром строительства, ЖКХ и энергетики республики Муслимом Зайпуллаевым. По его словам, для сирот выделено 518 жилых помещений — и почти две трети из них, а именно 339 квартир, расположены в новом районе, названном в честь Владимира Путина.
"Проведена большая работа по расселению из аварийного жилья. Не остались без внимания и дети-сироты", — подчеркнул Кадыров.
2024 год стал рекордным по объёмам нового жилья — построено 2,605 млн квадратных метров. Это позволило Чечне вновь войти в число лидеров среди российских регионов по строительству.
На этом фоне построены десятки объектов: школы, детские сады, дома культуры, спорткомплексы. Обустроены ливневки, канализационные системы, проведено водоснабжение и водоотведение.
Пока в одних районах строятся дома, в других запускаются экологически чистые объекты. В Ачхой-Мартане начала работу солнечная электростанция мощностью 9 МВт. А энергетическое строительство в регионе не сбавляет обороты.
Все эти меры — часть масштабной программы по повышению уровня жизни в республике и созданию комфортной среды для будущих поколений.
Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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