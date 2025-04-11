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Квартиры для сирот в Чечне: где появится новый жилой кластер

1:47
Недвижимость

В Чечне продолжается активное развитие инфраструктуры — и особенно радует, когда позитивные изменения касаются самых уязвимых. В следующем году более 500 детей-сирот получат собственное жильё.

Близорукость детей
Фото: Wikipedia by Rondell Melling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Близорукость детей

Этой новостью поделился Рамзан Кадыров после встречи с министром строительства, ЖКХ и энергетики республики Муслимом Зайпуллаевым. По его словам, для сирот выделено 518 жилых помещений — и почти две трети из них, а именно 339 квартир, расположены в новом районе, названном в честь Владимира Путина.

"Проведена большая работа по расселению из аварийного жилья. Не остались без внимания и дети-сироты", — подчеркнул Кадыров.

Не только квартиры: республика наращивает темпы

2024 год стал рекордным по объёмам нового жилья — построено 2,605 млн квадратных метров. Это позволило Чечне вновь войти в число лидеров среди российских регионов по строительству.

На этом фоне построены десятки объектов: школы, детские сады, дома культуры, спорткомплексы. Обустроены ливневки, канализационные системы, проведено водоснабжение и водоотведение.

Энергия будущего уже здесь

Пока в одних районах строятся дома, в других запускаются экологически чистые объекты. В Ачхой-Мартане начала работу солнечная электростанция мощностью 9 МВт. А энергетическое строительство в регионе не сбавляет обороты.

Все эти меры — часть масштабной программы по повышению уровня жизни в республике и созданию комфортной среды для будущих поколений.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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