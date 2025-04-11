Платежи за воду и свет уменьшились вдвое — всё благодаря этим простым действиям

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Платежки растут — а зарплаты, увы, нет. Особенно остро это чувствуют те, кто оказался в вынужденном отпуске или остался без работы. Но даже в таких условиях есть способы сократить расходы на ЖКХ — и не жертвовать комфортом. Главное — знать, где теряются деньги.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Счета за услуги ЖКХ

Электроэнергия: каждый киловатт на счету

Знаете, что при правильном подходе даже в семье из двух человек можно укладываться в 120 кВт в месяц? А можно и больше, если не следить. Вот что стоит изменить:

На кухне:

Подбирайте кастрюли под размер конфорки — так меньше тепла уйдет в воздух.

Готовьте в закрытой посуде и с минимальным количеством воды.

Убирайте накипь из чайника: она снижает теплопроводность и увеличивает расход энергии.

Кипятите ровно столько воды, сколько нужно — не на запас.

Не ставьте плиту рядом с холодильником — последний будет работать на износ.

Стиральная машина

Выбирайте режимы с низкой температурой без предварительной стирки.

Не перегружайте барабан, но и не стирайте по одной футболке.

Освещение и техника

Протрите лампы и окна — станет светлее без лишнего света.

Переключите компьютер и технику в энергосберегающий режим.

Используйте современные приборы класса А++ - они реально "едят" меньше.

Перейдите на LED-лампы — экономия до 80% от обычных.

Даже тостер или яйцеварка выгоднее электроплиты. Неожиданно, но факт.

Вода: чем тише струя — тем ниже счёт

Хотите платить меньше? Тогда:

Уменьшите напор: это сразу сократит расход в 4-5 раз.

Вместо ванны — душ: экономия в 5-7 раз.

Установите душ и смесители с аэрацией — минус 40% к расходу.

Не лейте воду впустую во время чистки зубов.

В бачок унитаза положите бутылку с водой — до 20 л экономии в день.

И не забывайте про посудомойку! При полной загрузке она потребляет меньше воды, чем вы тратите на мытьё вручную.

Уточнения

Коммуна́льная кварти́ра (разг. коммуна́лка) — квартира, в изолированных жилых помещениях которой проживает несколько семей или жильцов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.