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Платежи за воду и свет уменьшились вдвое — всё благодаря этим простым действиям

2:12
Недвижимость

Платежки растут — а зарплаты, увы, нет. Особенно остро это чувствуют те, кто оказался в вынужденном отпуске или остался без работы. Но даже в таких условиях есть способы сократить расходы на ЖКХ — и не жертвовать комфортом. Главное — знать, где теряются деньги.

Счета за услуги ЖКХ
Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Счета за услуги ЖКХ

Электроэнергия: каждый киловатт на счету

Знаете, что при правильном подходе даже в семье из двух человек можно укладываться в 120 кВт в месяц? А можно и больше, если не следить. Вот что стоит изменить:

На кухне:

  • Подбирайте кастрюли под размер конфорки — так меньше тепла уйдет в воздух.
  • Готовьте в закрытой посуде и с минимальным количеством воды.
  • Убирайте накипь из чайника: она снижает теплопроводность и увеличивает расход энергии.
  • Кипятите ровно столько воды, сколько нужно — не на запас.
  • Не ставьте плиту рядом с холодильником — последний будет работать на износ.

Стиральная машина

  • Выбирайте режимы с низкой температурой без предварительной стирки.
  • Не перегружайте барабан, но и не стирайте по одной футболке.

Освещение и техника

  • Протрите лампы и окна — станет светлее без лишнего света.
  • Переключите компьютер и технику в энергосберегающий режим.
  • Используйте современные приборы класса А++ - они реально "едят" меньше.
  • Перейдите на LED-лампы — экономия до 80% от обычных.
  • Даже тостер или яйцеварка выгоднее электроплиты. Неожиданно, но факт.

Вода: чем тише струя — тем ниже счёт

Хотите платить меньше? Тогда:

  • Уменьшите напор: это сразу сократит расход в 4-5 раз.
  • Вместо ванны — душ: экономия в 5-7 раз.
  • Установите душ и смесители с аэрацией — минус 40% к расходу.
  • Не лейте воду впустую во время чистки зубов.
  • В бачок унитаза положите бутылку с водой — до 20 л экономии в день.
  • И не забывайте про посудомойку! При полной загрузке она потребляет меньше воды, чем вы тратите на мытьё вручную.

Уточнения

Коммуна́льная кварти́ра (разг. коммуна́лка) — квартира, в изолированных жилых помещениях которой проживает несколько семей или жильцов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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