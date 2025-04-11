Платежи за воду и свет уменьшились вдвое — всё благодаря этим простым действиям

Платежки растут — а зарплаты, увы, нет. Особенно остро это чувствуют те, кто оказался в вынужденном отпуске или остался без работы. Но даже в таких условиях есть способы сократить расходы на ЖКХ — и не жертвовать комфортом. Главное — знать, где теряются деньги.
Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Счета за услуги ЖКХ
Электроэнергия: каждый киловатт на счету
Знаете, что при правильном подходе даже в семье из двух человек можно укладываться в 120 кВт в месяц? А можно и больше, если не следить. Вот что стоит изменить:
На кухне:
Подбирайте кастрюли под размер конфорки — так меньше тепла уйдет в воздух.
Готовьте в закрытой посуде и с минимальным количеством воды.
Убирайте накипь из чайника: она снижает теплопроводность и увеличивает расход энергии.
Кипятите ровно столько воды, сколько нужно — не на запас.
Не ставьте плиту рядом с холодильником — последний будет работать на износ.
Стиральная машина
Выбирайте режимы с низкой температурой без предварительной стирки.
Не перегружайте барабан, но и не стирайте по одной футболке.
Освещение и техника
Протрите лампы и окна — станет светлее без лишнего света.
Переключите компьютер и технику в энергосберегающий режим.
Используйте современные приборы класса А++ - они реально "едят" меньше.
Перейдите на LED-лампы — экономия до 80% от обычных.
Даже тостер или яйцеварка выгоднее электроплиты. Неожиданно, но факт.
Вода: чем тише струя — тем ниже счёт
Хотите платить меньше? Тогда:
Уменьшите напор: это сразу сократит расход в 4-5 раз.
Вместо ванны — душ: экономия в 5-7 раз.
Установите душ и смесители с аэрацией — минус 40% к расходу.
Не лейте воду впустую во время чистки зубов.
В бачок унитаза положите бутылку с водой — до 20 л экономии в день.
И не забывайте про посудомойку! При полной загрузке она потребляет меньше воды, чем вы тратите на мытьё вручную.
Уточнения
Коммуна́льная кварти́ра (разг. коммуна́лка) — квартира, в изолированных жилых помещениях которой проживает несколько семей или жильцов.