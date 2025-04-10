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Окна засияют без вашего участия: новый робот Dreame C1 берёт уборку на себя

1:53
Недвижимость

Звучит как фантастика, но это реальность: теперь ваши окна могут сиять без вашего участия. Китайский бренд Dreame, хорошо известный своими передовыми решениями для дома, представил свою новую разработку — робот для мытья окон Dreame C1, который, по сути, работает по тому же принципу, что и робот-пылесос. А значит, сезонную уборку теперь можно поручить технике, освободив своё время для чего-то действительно приятного.

Робот для мытья окон C1
Фото: corriere.it
Робот для мытья окон C1

Что умеет Dreame C1 и за что его стоит полюбить?

Во-первых, у него мощное всасывание — 5500 Па, что позволяет прочно держаться на вертикальных поверхностях, не рискуя сорваться. Во-вторых, новая технология CornerClean — хитрая система гибких щеток, которая позволяет прочищать даже углы рам, с которыми не справляются другие устройства. А в случае сбоя робот не растеряется — он вернётся в последнюю точку уборки и продолжит с того места, где остановился.

Классическая версия C1 работает от сети и подстраивается под любые гладкие поверхности — от стекла и зеркал до плитки. А вот версия C1 Station уже оборудована встроенной док-станцией с аккумулятором на 7800 мАч — хватает на 180 минут работы или около 90 м² очищенной поверхности без подключения к розетке. Идеально, если у вас большие окна или панорамное остекление.

Когда и почём?

Продажи стартуют с 15 мая 2025 года. Базовая версия обойдётся в 399 евро, а улучшенная модель — в 599 евро. Приобрести можно будет на официальном сайте Dreame, на Amazon и у официальных дилеров.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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