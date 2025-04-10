Пол на кухне — это холст художника: вот как превратить его в главный акцент вашего интерьера

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пол на кухне — не просто фоновая поверхность. Это основа, на которой держится весь интерьер. Поэтому подходить к его выбору стоит с умом: ориентироваться не только на эстетику, но и на функциональность.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Один из главных дизайнерских лайфхаков — начать проект не с фасадов и не с фартука, а именно с пола и столешницы. Эти элементы определяют тон, а всё остальное — фасады, текстиль, техника — лишь подстраивается под них.

Кухонное покрытие должно выдерживать всё: капли жира, перепады температур, воду, острые предметы и чистящие средства. Поэтому в приоритете — прочные и износостойкие материалы: инженерная доска, керамогранит, натуральный камень. Текстура тоже имеет значение: яркий рисунок или выраженный узор отлично "прячут" следы повседневной жизни, тогда как однотонная плитка будет требовать идеальной чистоты.

Маленькое пространство — не повод играть на минималках. Напротив, компактная кухня — идеальное место для эксперимента: яркая плитка, смелый узор, необычная форма — всё это оживляет интерьер и делает его запоминающимся. Если хочется подчеркнуть выразительность фасадов, пол стоит оставить нейтральным. А если, наоборот, мебель сдержанная — пол может стать тем самым вау-акцентом, который задаёт атмосферу.

Не стоит бояться камня — он не только долговечен, но и красив. Сланец, известняк, флагстоун — такие материалы добавляют интерьеру глубину и природную текстуру. В тренде и экологичные варианты: пробковое покрытие возвращается в современный дизайн благодаря своей теплоте, звукоизоляции и мягкости. А восстановленная древесина — это не только устойчиво, но и эффектно: каждый сантиметр такого пола будто рассказывает свою историю.

И не забудьте про современные технологии: виниловые покрытия нового поколения (LVT) выглядят как благородное дерево или камень, но гораздо проще в уходе. Для кухни это — идеальное сочетание красоты и практичности.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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