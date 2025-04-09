Крысы захватили Глазго! Жители бьют тревогу, а город утопает в мусоре

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В 2024 году крупнейший город Шотландии — Глазго — столкнулся с масштабной проблемой: всплеском активности крыс, который превзошёл все остальные регионы страны.

Фото: Wikimedia Commons by Fulvio Spada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ крысы

По официальным данным, в течение года местные власти получили более 13,6 тысячи жалоб, что превышает общее количество сообщений из девяти других округов вместе взятых.

Особенно серьёзная ситуация сложилась в районе Сошихолл-стрит. Улицы, ранее считавшиеся оживлённым торговым центром, сегодня заполонили грызуны. По словам местных жителей, многомиллионные инвестиции в обновление дренажной системы лишь усугубили ситуацию — крысы облюбовали новые посадки и коммуникации, превратив их в свои укрытия.

Для сравнения: в 2014 году в городе зафиксировали чуть более трёх тысяч обращений, а сейчас их число увеличилось в четыре раза. В Северном Ланаркшире, следующем в рейтинге, поступило 2783 жалобы, в Эдинбурге — 2374.

Рост популяции крыс связывают с перебоями в вывозе мусора. В некоторых районах города контейнеры не опустошались по несколько недель, что стало идеальной средой для размножения грызунов. Жители Айброкса и Драмчепела жалуются на "нашествия крыс", длина которых "достигает футов".

Представитель партии лейбористов Стивен Дохерти заявил, что ситуацию необходимо решать системно: "Нам нужен реальный, стратегический план. Нельзя бороться с этим спорадически. Мы должны лишить крыс доступа к пище, контролировать популяцию и ликвидировать очаги заражения".

Городской совет Глазго, в свою очередь, пообещал инвестировать 6,5 миллионов фунтов стерлингов и создать 200 рабочих мест для борьбы с крысами. Представители администрации подчёркивают: в столь крупном городе рост жалоб закономерен, и призывают жителей сообщать о проблемах, чтобы на них можно было оперативно отреагировать.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.



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