Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шесть идеальных комнатных растений для вашего дома
Не кофе виноват, а способ приготовления: как способ заваривания кофе влияет на здоровье сердца
Не качай пресс и не голодай — есть способ убрать живот иначе
Нажми START, чтобы поехать: культовые приборки из 80-ых, будто видеоигр
Корм для пушистиков: опасен ли он для лысых кошек? Проверяем миф под микроскопом
Масла, которые творят чудеса с волосами: забудьте про кондиционеры
Секрет идеального печенья: всего 3 ингредиента для нежного, мягкого и полезного десерта
Врач оценила слова Юрия Лозы о вирусе герпеса: связан с синдромом хронической усталости
Трамп, тарифы и золотое ралли 1980 года: как торговые войны меняют правила игры на рынке

Крысы захватили Глазго! Жители бьют тревогу, а город утопает в мусоре

2:12
Недвижимость

В 2024 году крупнейший город Шотландии — Глазго — столкнулся с масштабной проблемой: всплеском активности крыс, который превзошёл все остальные регионы страны.

крысы
Фото: Wikimedia Commons by Fulvio Spada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
крысы

По официальным данным, в течение года местные власти получили более 13,6 тысячи жалоб, что превышает общее количество сообщений из девяти других округов вместе взятых.

Особенно серьёзная ситуация сложилась в районе Сошихолл-стрит. Улицы, ранее считавшиеся оживлённым торговым центром, сегодня заполонили грызуны. По словам местных жителей, многомиллионные инвестиции в обновление дренажной системы лишь усугубили ситуацию — крысы облюбовали новые посадки и коммуникации, превратив их в свои укрытия.

Для сравнения: в 2014 году в городе зафиксировали чуть более трёх тысяч обращений, а сейчас их число увеличилось в четыре раза. В Северном Ланаркшире, следующем в рейтинге, поступило 2783 жалобы, в Эдинбурге — 2374.

Рост популяции крыс связывают с перебоями в вывозе мусора. В некоторых районах города контейнеры не опустошались по несколько недель, что стало идеальной средой для размножения грызунов. Жители Айброкса и Драмчепела жалуются на "нашествия крыс", длина которых "достигает футов".

Представитель партии лейбористов Стивен Дохерти заявил, что ситуацию необходимо решать системно: "Нам нужен реальный, стратегический план. Нельзя бороться с этим спорадически. Мы должны лишить крыс доступа к пище, контролировать популяцию и ликвидировать очаги заражения".

Городской совет Глазго, в свою очередь, пообещал инвестировать 6,5 миллионов фунтов стерлингов и создать 200 рабочих мест для борьбы с крысами. Представители администрации подчёркивают: в столь крупном городе рост жалоб закономерен, и призывают жителей сообщать о проблемах, чтобы на них можно было оперативно отреагировать.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Наука и техника
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Еда и рецепты
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит Аудио 
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Авто
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Последние материалы
Нажми START, чтобы поехать: культовые приборки из 80-ых, будто видеоигр
Корм для пушистиков: опасен ли он для лысых кошек? Проверяем миф под микроскопом
Масла, которые творят чудеса с волосами: забудьте про кондиционеры
Секрет идеального печенья: всего 3 ингредиента для нежного, мягкого и полезного десерта
Врач оценила слова Юрия Лозы о вирусе герпеса: связан с синдромом хронической усталости
Трамп, тарифы и золотое ралли 1980 года: как торговые войны меняют правила игры на рынке
Забудьте о суете города: спа-центр в чешском Годонине превращает отдых в искусство
Умные часы с защитой: как Google Fight Scam помогает владельцам Pixel Watch
Петрушка на скорлупе: как украсить яйца к Пасхе без красок
Готовим кукурузную кашу, которую съедят без уговоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.