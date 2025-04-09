Это место на кухне никто не использует — а популярная актриса сделала из него главный акцент

Даже самая компактная кухня может выглядеть просторной — если правильно подойти к оформлению. Актриса Гвинет Пэлтроу на собственном примере показала, как стиль и функциональность могут сосуществовать даже в самых неудобных уголках кухни.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Pavimento Moderno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня

На своей странице в соцсетях она продемонстрировала светлую кухню с уютной обеденной зоной и открытыми полками, размещёнными в маленьком пространстве рядом с окном. Вместо того чтобы оставить этот участок пустым или пытаться втиснуть в него закрытые шкафы, Гвинет установила элегантные открытые полки, на которых аккуратно выставлены керамические блюда. Такой приём придаёт интерьеру лёгкость и в то же время делает его практичным.

Подобное дизайнерское решение всё чаще используют специалисты по интерьеру. По словам дизайнера Нины Лихтенштейн, открытые полки помогают визуально увеличить пространство, делают его более "воздушным" и при этом не требуют больших затрат. Установка таких стеллажей гораздо проще и доступнее, чем изготовление шкафов под заказ, пишет Yahoo.

Секрет эффектных открытых полок — в правильной выкладке. Нина советует не перегружать пространство, комбинировать предметы разной высоты и формы, добавлять декоративные акценты вроде небольших растений или книг. Цветовая палитра тоже играет важную роль: единый тон (например, белый, как у Гвинет) помогает создать цельный и стильный образ.

Кроме посуды, на полках могут располагаться вазы, фоторамки или даже элементы декора с индивидуальным смыслом — всё это добавит уюта и выразительности.

В результате — даже самая скромная кухня может стать стильным и функциональным пространством, если грамотно использовать каждый сантиметр и не бояться открытых решений.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.