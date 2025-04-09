12 метров за 800 тысяч! В Красноярске раскупают крошечные квартиры

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Красноярске заметно выросло количество предложений по продаже малогабаритного жилья. Только на "Авито" размещено более 170 объявлений о продаже компактных студий площадью от 10 до 13 квадратных метров, большая часть которых появилась за последние недели.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира-студия в Одессе

Минимальная стоимость таких квартир — 800 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести студию площадью 12 или 12,4 "квадрата" в Советском районе — на улице Джамбульской и Солнечном бульваре соответственно, пишет prmira.ru.

Самые дорогие объекты стоят до 2 миллионов рублей. За такую сумму предлагают квартиры-студии площадью до 13 м², нередко с полной меблировкой и техникой. Например, студия на улице Железнодорожников (11,4 м²) продаётся с уже установленной бытовой техникой и мебелью.

Аренда таких квартир тоже пользуется спросом. Самое доступное предложение — 12-метровая студия на Джамбульской, которую сдают за 9 тысяч рублей в месяц.

Уточнения

Красноя́рск — один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири, шестой по численности населения город страны.



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