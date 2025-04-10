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Герань на балконе: секретное удобрение, которое изменит всё

2:42
Недвижимость

Герань — это не только один из самых популярных цветков для балконов, но и символ летнего уюта. Яркие цветы, сыплющиеся из горшков, могут стать украшением любого пространства. Но для того чтобы они радовали вас своим цветением в течение всего сезона, важно правильно ухаживать за растением. Одним из ключевых моментов является регулярная подкормка. И для этого можно использовать простое домашнее удобрение.

Герань
Фото: commons.wikimedia.org by Sergei S. Scurfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Герань

Как сделать удобрение из картофельных очисток

Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие удобрения, попробуйте использовать картофельные очистки. Это натуральное удобрение, которое не только дешево, но и невероятно эффективно для герани. Чтобы приготовить его, достаточно:

  • Положите картофельные очистки в блендер.
  • Добавьте 1 литр воды.
  • Хорошо перемешайте, затем процедите через сито.

Готовое жидкое удобрение идеально подойдет для полива. Достаточно поливать герань этим раствором раз в месяц. Благодаря содержанию азота, фосфора и калия, растения будут получать все необходимые вещества для здорового роста и пышного цветения.

Уход за геранями: что важно помнить

Чтобы герань цвела долго и красиво, следуйте этим простым рекомендациям:

  • Обрезка: удалите все сухие, поврежденные и больные побеги. Укоротите оставшиеся на 1/3 длины, чуть выше клубенька. Это стимулирует растение к образованию новых побегов, на которых будут распускаться цветы.
  • Пересадка: выбирайте свежую плодородную почву для герани. Убедитесь, что в горшке есть дренаж, чтобы избежать переувлажнения.
  • Подкормка: после пересадки обеспечьте герани удобрение, богатое калием и фосфором. Начинайте удобрять растение через две недели после пересадки.
  • Полив: поливайте растения умеренно, избегая попадания воды на листья. В жаркие дни поливайте чаще, желательно утром или вечером.
  • Месторасположение: герани любят солнечные и теплые места. Разместите их на балконе или террасе, где они будут получать солнечный свет не менее 6 часов в день.

Подкормка — секрет успешного цветения

Если вы хотите, чтобы ваша герань радовала яркими цветами весь сезон, не забывайте об удобрениях. Подкормка, особенно в период активного роста, играет важную роль. И с помощью простого, но эффективного картофельного удобрения вы обеспечите цветку всё необходимое для пышного и долгого цветения.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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