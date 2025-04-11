Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Акции Apple взлетели на 9% после заявления Трампа — что стоит за этим рывком
Жим одной рукой – пустая трата времени: вот доказательство
Промасленные убытки: переработчики теряют деньги на зарубежных поставках
Ссоры за кулисами: как Вашингтон скрывал конфликты с Киевом
Что скрывалось за аббревиатурой ДОСААФ: секреты советской кузницы патриотов
Морщины вместо щёк: врачи предупредили о побочном эффекте модного препарата для похудения
Перегрев трансмиссии начинается с мелочи — но заканчивается дорогостоящим ремонтом
Медленно растущие ногти? Время принять меры, пока не поздно
Смородина не лошадь, а пахать заставляют: как уговорить куст плодоносить

Никаких следов и ворса: простой способ, как отмыть ламинат до сияния

2:08
Недвижимость

Вы только что вымыли пол, но вместо ожидаемого сияния — разводы, пятна и тусклая поверхность? Знакомо? Панели, особенно ламинат, капризны в уходе, но есть один проверенный способ, который моментально вернёт им первозданный блеск. И для него вам понадобятся всего 2 столовые ложки — но не того, что вы подумали.

Мытьё полов
Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё полов

Откуда берутся разводы и пятна на ламинате

  • Слишком много моющего средства: не плюс, а минус: остатки засыхают, оставляя липкий налёт.
  • Горячая вода: враг ламината. Она может деформировать покрытие.
  • Много влаги: панели не любят "купаться".
  • Некачественная тряпка: оставляет ворс и разводы.

Вот почему, даже после тщательной уборки, полы не радуют глаз. Но всё меняется, если знать один простой лайфхак.

Мой секрет сияющего пола — уксус

После обычной мойки я ополаскиваю панели холодной водой с уксусом:
2 ст. л. столового уксуса на 5 литров воды — и всё. Без химии, без разводов, без налёта.

Почему это работает:

  • Уксус удаляет остатки моющих средств.
  • Обезжиривает поверхность.
  • Не вредит ламинату.
  • Придаёт естественный блеск.

Используйте плоскую швабру с микрофиброй или тщательно отжатую тряпку — никакой лужи! Воды должно быть ровно столько, сколько нужно, чтобы не намочить, а протереть.

Хочется больше аромата? Ловите бонусные фишки:

  • Добавьте несколько капель эфирного масла — лимон освежит, лаванда успокоит.
  • Замените моющее средство на каплю кондиционера для белья — пол будет пахнуть нежно и станет приятным на ощупь.

Только не переусердствуйте! Слишком много — и снова разводы.

Мини-совет, который меняет всё

Мойте пол по направлению укладки панелей. Это почти незаметный приём, но результат — визуально чище и аккуратнее. Как после профессиональной уборки.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Авто
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают Аудио 
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной
Садоводство, цветоводство
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает? Дмитрий Плотников
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Последние материалы
Перегрев трансмиссии начинается с мелочи — но заканчивается дорогостоящим ремонтом
Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь
Никаких следов и ворса: простой способ, как отмыть ламинат до сияния
Медленно растущие ногти? Время принять меры, пока не поздно
Смородина не лошадь, а пахать заставляют: как уговорить куст плодоносить
Американист Васильев оценил угрозу США о перехвате танкеров с российской нефтью
Ваш питомец переезжает с вами? Вот как помочь кошке пережить этот момент без стресса
Кулинары в шоке: неожиданный способ варки яиц без трещин набирает популярность
Не куличом единым: вот что обязательно должно быть на русском пасхальном столе для настоящего праздника
Секрет молодости мозга: ученые обнаружили, какие добавки могут остановить старение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.