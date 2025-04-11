Никаких следов и ворса: простой способ, как отмыть ламинат до сияния

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы только что вымыли пол, но вместо ожидаемого сияния — разводы, пятна и тусклая поверхность? Знакомо? Панели, особенно ламинат, капризны в уходе, но есть один проверенный способ, который моментально вернёт им первозданный блеск. И для него вам понадобятся всего 2 столовые ложки — но не того, что вы подумали.

Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мытьё полов

Откуда берутся разводы и пятна на ламинате

Слишком много моющего средства: не плюс, а минус: остатки засыхают, оставляя липкий налёт.

не плюс, а минус: остатки засыхают, оставляя липкий налёт. Горячая вода: враг ламината. Она может деформировать покрытие.

враг ламината. Она может деформировать покрытие. Много влаги: панели не любят "купаться".

панели не любят "купаться". Некачественная тряпка: оставляет ворс и разводы.

Вот почему, даже после тщательной уборки, полы не радуют глаз. Но всё меняется, если знать один простой лайфхак.

Мой секрет сияющего пола — уксус

После обычной мойки я ополаскиваю панели холодной водой с уксусом:

2 ст. л. столового уксуса на 5 литров воды — и всё. Без химии, без разводов, без налёта.

Почему это работает:

Уксус удаляет остатки моющих средств.

Обезжиривает поверхность.

Не вредит ламинату.

Придаёт естественный блеск.

Используйте плоскую швабру с микрофиброй или тщательно отжатую тряпку — никакой лужи! Воды должно быть ровно столько, сколько нужно, чтобы не намочить, а протереть.

Хочется больше аромата? Ловите бонусные фишки:

Добавьте несколько капель эфирного масла — лимон освежит, лаванда успокоит.

Замените моющее средство на каплю кондиционера для белья — пол будет пахнуть нежно и станет приятным на ощупь.

Только не переусердствуйте! Слишком много — и снова разводы.

Мини-совет, который меняет всё

Мойте пол по направлению укладки панелей. Это почти незаметный приём, но результат — визуально чище и аккуратнее. Как после профессиональной уборки.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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