Никаких следов и ворса: простой способ, как отмыть ламинат до сияния

Вы только что вымыли пол, но вместо ожидаемого сияния — разводы, пятна и тусклая поверхность? Знакомо? Панели, особенно ламинат, капризны в уходе, но есть один проверенный способ, который моментально вернёт им первозданный блеск. И для него вам понадобятся всего 2 столовые ложки — но не того, что вы подумали.
Вот почему, даже после тщательной уборки, полы не радуют глаз. Но всё меняется, если знать один простой лайфхак.
После обычной мойки я ополаскиваю панели холодной водой с уксусом:
2 ст. л. столового уксуса на 5 литров воды — и всё. Без химии, без разводов, без налёта.
Используйте плоскую швабру с микрофиброй или тщательно отжатую тряпку — никакой лужи! Воды должно быть ровно столько, сколько нужно, чтобы не намочить, а протереть.
Только не переусердствуйте! Слишком много — и снова разводы.
Мойте пол по направлению укладки панелей. Это почти незаметный приём, но результат — визуально чище и аккуратнее. Как после профессиональной уборки.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.