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Береги ткань, но не рискуй здоровьем: всё, что нужно знать о стирке при 30°C

3:00
Недвижимость

Выставляешь стирку на 30°C, чтобы сэкономить? Ты не один. Современные стиральные машины и моющие средства обещают эффективность даже на низких температурах. Но действительно ли этого хватает для чистоты, удаления пятен и уничтожения бактерий? Разбираемся, когда 30°C — достаточно, а когда — точно нет.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Когда 30°C — вполне достаточно

По словам биохимика Ольги Матятковой из Технического университета в Праге, при стирке обычного повседневного белья с использованием современных порошков и гелей 30°C хватает, чтобы справиться с грязью и большинством микробов.

Это особенно актуально, если

  • Вещи не сильно загрязнены
  • Ты используешь гели или порошки с пометкой "для низких температур"
  • Материал — деликатный (вискоза, синтетика, спортивная одежда, шерсть)

Когда нужна температура повыше

30°C — это хорошо, но есть ситуации, когда нужна горячая стирка, иначе ни грязь, ни бактерии не исчезнут. Подними градусы до 60°C и выше, если:

  • Стираешь постельное белье после болезни
  • Освежаешь полотенца, тряпки, одежду для тренировок
  • Борешься с бактериями и запахами
  • Нужно отстирать жирные пятна (для кофе, травы и крови, наоборот, лучше холодная вода!)

В этих случаях желательно также использовать дезинфицирующие добавки.

Что происходит при низкой температуре

Плюсы стирки при 30°C:

  • Экономия энергии и денег.
  • Бережная стирка для деликатных тканей.
  • Меньше микропластика — ткань не так активно "линяет".
  • Цвет, форма и текстура одежды сохраняются дольше.

Но есть нюансы

Чтобы стирка при 30°C была действительно эффективной:

  • Используй гели и порошки, подходящие для низких температур (они содержат специальные ферменты).
  • Не перегружай машину и не стирай с пустым барабаном - баланс важен.
  • Всегда соблюдай дозировку средства.
  • Сразу доставай вещи из машинки - влага + тепло = идеальная среда для бактерий.
  • Чисти саму машину регулярно - накипь и остатки моющего средства могут портить результат.

А что с техникой

Современные стиральные машины сами подстраиваются под объём белья, регулируют расход воды и равномерно распределяют моющее средство. Это повышает эффективность даже при низких температурах и экономит до 40% энергии и времени, как отмечает эксперт Electrolux Рене Кубаник.

Вывод

30°C — это не плохо, если ты стираешь повседневные вещи, пользуешься качественным средством и соблюдаешь базовые правила. Но для всего, что связано с болезнями, интенсивными загрязнениями и бактериями, нужна температура от 60°C и выше. Тут экономить — себе дороже.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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