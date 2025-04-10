Береги ткань, но не рискуй здоровьем: всё, что нужно знать о стирке при 30°C

Выставляешь стирку на 30°C, чтобы сэкономить? Ты не один. Современные стиральные машины и моющие средства обещают эффективность даже на низких температурах. Но действительно ли этого хватает для чистоты, удаления пятен и уничтожения бактерий? Разбираемся, когда 30°C — достаточно, а когда — точно нет.
По словам биохимика Ольги Матятковой из Технического университета в Праге, при стирке обычного повседневного белья с использованием современных порошков и гелей 30°C хватает, чтобы справиться с грязью и большинством микробов.
30°C — это хорошо, но есть ситуации, когда нужна горячая стирка, иначе ни грязь, ни бактерии не исчезнут. Подними градусы до 60°C и выше, если:
В этих случаях желательно также использовать дезинфицирующие добавки.
Чтобы стирка при 30°C была действительно эффективной:
Современные стиральные машины сами подстраиваются под объём белья, регулируют расход воды и равномерно распределяют моющее средство. Это повышает эффективность даже при низких температурах и экономит до 40% энергии и времени, как отмечает эксперт Electrolux Рене Кубаник.
30°C — это не плохо, если ты стираешь повседневные вещи, пользуешься качественным средством и соблюдаешь базовые правила. Но для всего, что связано с болезнями, интенсивными загрязнениями и бактериями, нужна температура от 60°C и выше. Тут экономить — себе дороже.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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