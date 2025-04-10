Кофейная гуща против запаха и микробов: работает лучше, чем думаешь

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Кофейную гущу чаще всего отправляют в мусор, не подозревая, что она может стать мощным и натуральным средством для уборки дома. Особенно в туалете — месте, где хочется максимальной чистоты и свежести. Оказывается, бабушки использовали кофейную гущу как средство против запахов, налёта и бактерий. И, в отличие от многих современных средств, она не вредит ни сантехнике, ни экологии.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Почему это работает

Антибактериальные свойства кофе помогают справляться с микробами, не нарушая микрофлору в доме.

кофе помогают справляться с микробами, не нарушая микрофлору в доме. Лёгкий абразивный эффект позволяет мягко очищать поверхности, не царапая их.

позволяет мягко очищать поверхности, не царапая их. Нейтрализация запахов - кофе известен своим дезодорирующим действием, особенно в закрытых пространствах.

Как использовать кофейную гущу для унитаза

Смешайте гущу с 1-2 столовыми ложками пищевой соды.

Нанесите полученную массу на внутреннюю часть унитаза.

Оставьте на 20 минут — за это время смесь начнёт активно действовать.

Почистите щёткой и смойте водой.

Результат — чистая чаша и отсутствие запаха, без использования едких химикатов.

Где ещё применять кофейную гущу

В холодильнике: положите высушенную гущу в открытом контейнере.

положите высушенную гущу в открытом контейнере. В мусорное ведро: просто насыпьте немного на дно под пакет.

просто насыпьте немного на дно под пакет. В слив раковины или душа: засыпьте и промойте кипятком: запах исчезнет.

засыпьте и промойте кипятком: запах исчезнет. В обувь: насыпьте в тканевый мешочек и оставьте внутри ботинка на ночь.

В чём польза

Экономия : не нужно покупать отдельные чистящие средства.

: не нужно покупать отдельные чистящие средства. Экология : меньше химии в доме и природе.

: меньше химии в доме и природе. Безопасность : не раздражает кожу и слизистые.

: не раздражает кожу и слизистые. Вторая жизнь отходам: гуща перестаёт быть мусором.

Старые бабушкины лайфхаки всё ещё работают — и даже выигрывают у современных средств в удобстве, безопасности и пользе. Кофейная гуща — это не только про аромат по утрам, но и про чистоту, которую вы создаёте без вреда для себя и окружающей среды.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



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