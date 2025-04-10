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Кофейная гуща против запаха и микробов: работает лучше, чем думаешь

2:11
Недвижимость

Кофейную гущу чаще всего отправляют в мусор, не подозревая, что она может стать мощным и натуральным средством для уборки дома. Особенно в туалете — месте, где хочется максимальной чистоты и свежести. Оказывается, бабушки использовали кофейную гущу как средство против запахов, налёта и бактерий. И, в отличие от многих современных средств, она не вредит ни сантехнике, ни экологии.

кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
кофе

Почему это работает

  • Антибактериальные свойства кофе помогают справляться с микробами, не нарушая микрофлору в доме.
  • Лёгкий абразивный эффект позволяет мягко очищать поверхности, не царапая их.
  • Нейтрализация запахов - кофе известен своим дезодорирующим действием, особенно в закрытых пространствах.

Как использовать кофейную гущу для унитаза

  • Смешайте гущу с 1-2 столовыми ложками пищевой соды.
  • Нанесите полученную массу на внутреннюю часть унитаза.
  • Оставьте на 20 минут — за это время смесь начнёт активно действовать.
  • Почистите щёткой и смойте водой.

Результат — чистая чаша и отсутствие запаха, без использования едких химикатов.

Где ещё применять кофейную гущу

  • В холодильнике: положите высушенную гущу в открытом контейнере.
  • В мусорное ведро: просто насыпьте немного на дно под пакет.
  • В слив раковины или душа: засыпьте и промойте кипятком: запах исчезнет.
  • В обувь: насыпьте в тканевый мешочек и оставьте внутри ботинка на ночь.

В чём польза

  • Экономия: не нужно покупать отдельные чистящие средства.
  • Экология: меньше химии в доме и природе.
  • Безопасность: не раздражает кожу и слизистые.
  • Вторая жизнь отходам: гуща перестаёт быть мусором.

Старые бабушкины лайфхаки всё ещё работают — и даже выигрывают у современных средств в удобстве, безопасности и пользе. Кофейная гуща — это не только про аромат по утрам, но и про чистоту, которую вы создаёте без вреда для себя и окружающей среды.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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