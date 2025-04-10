Кофейная гуща против запаха и микробов: работает лучше, чем думаешь

Кофейную гущу чаще всего отправляют в мусор, не подозревая, что она может стать мощным и натуральным средством для уборки дома. Особенно в туалете — месте, где хочется максимальной чистоты и свежести. Оказывается, бабушки использовали кофейную гущу как средство против запахов, налёта и бактерий. И, в отличие от многих современных средств, она не вредит ни сантехнике, ни экологии.
Результат — чистая чаша и отсутствие запаха, без использования едких химикатов.
Старые бабушкины лайфхаки всё ещё работают — и даже выигрывают у современных средств в удобстве, безопасности и пользе. Кофейная гуща — это не только про аромат по утрам, но и про чистоту, которую вы создаёте без вреда для себя и окружающей среды.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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