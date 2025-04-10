Вытяжка 2.0: гаджет, который фильтрует воздух, пока ты варишь суп

Тот самый шумный короб над плитой — похоже, скоро уйдёт в прошлое. Его используют почти каждый день, но теперь на рынке появился компактный и эффективный конкурент, который может стать новым кухонным стандартом.
Крышка, которая… фильтрует воздух? Идея звучит странно, но производители уверены: именно так будет выглядеть будущее кухонной вентиляции. Новый прибор внешне напоминает обычную крышку кастрюли, но внутри у него — технологии, которые раньше можно было встретить только в громоздких системах очистки воздуха.
Внутри устройства — центробежный вентилятор, стальная сетка и фильтр с активированным углём. Такая комбинация втягивает жир, запахи и частицы из воздуха над сковородой и мгновенно очищает их.
Возможно, привычная вытяжка скоро станет реликтом прошлого. И кто бы мог подумать, что ей на смену придёт "умная крышка"?
Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.
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