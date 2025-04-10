Вытяжка 2.0: гаджет, который фильтрует воздух, пока ты варишь суп

Тот самый шумный короб над плитой — похоже, скоро уйдёт в прошлое. Его используют почти каждый день, но теперь на рынке появился компактный и эффективный конкурент, который может стать новым кухонным стандартом.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Приготовление пищи на индукционной печи

Встречайте: первая портативная вытяжка

Крышка, которая… фильтрует воздух? Идея звучит странно, но производители уверены: именно так будет выглядеть будущее кухонной вентиляции. Новый прибор внешне напоминает обычную крышку кастрюли, но внутри у него — технологии, которые раньше можно было встретить только в громоздких системах очистки воздуха.

Что умеет новая вытяжка

Удаляет до 90% жира и паров — больше, чем традиционные вытяжки (у них около 75%).

Работает тихо — всего 42 дБ (это тише, чем разговор).

Фильтрует не только запахи, но и вредные частицы из воздуха.

Не требует установки — нужно просто прикрутить ручку, поставить на кастрюлю и нажать кнопку.

Как это работает

Внутри устройства — центробежный вентилятор, стальная сетка и фильтр с активированным углём. Такая комбинация втягивает жир, запахи и частицы из воздуха над сковородой и мгновенно очищает их.

Управление простое

Автоматическое включение через 3 секунды после установки на кастрюлю.

3 режима мощности — под жарку, тушение и варку.

Быстрая зарядка — всего 20 минут до полной готовности.

Вес — всего 920 граммов, подходит даже для маленькой кухни.

Почему это удобно

Не нужно сверлить стены и тянуть трубы.

Идеально для маленьких квартир, арендного жилья, дач.

Можно убирать в шкаф или брать с собой.

Отличный вариант для тех, кому не нужна большая стационарная вытяжка.

Возможно, привычная вытяжка скоро станет реликтом прошлого. И кто бы мог подумать, что ей на смену придёт "умная крышка"?

Уточнения

Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.



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