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Вытяжка 2.0: гаджет, который фильтрует воздух, пока ты варишь суп

Недвижимость

Тот самый шумный короб над плитой — похоже, скоро уйдёт в прошлое. Его используют почти каждый день, но теперь на рынке появился компактный и эффективный конкурент, который может стать новым кухонным стандартом.

Приготовление пищи на индукционной печи
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Приготовление пищи на индукционной печи

Встречайте: первая портативная вытяжка

Крышка, которая… фильтрует воздух? Идея звучит странно, но производители уверены: именно так будет выглядеть будущее кухонной вентиляции. Новый прибор внешне напоминает обычную крышку кастрюли, но внутри у него — технологии, которые раньше можно было встретить только в громоздких системах очистки воздуха.

Что умеет новая вытяжка

  • Удаляет до 90% жира и паров — больше, чем традиционные вытяжки (у них около 75%).
  • Работает тихо — всего 42 дБ (это тише, чем разговор).
  • Фильтрует не только запахи, но и вредные частицы из воздуха.
  • Не требует установки — нужно просто прикрутить ручку, поставить на кастрюлю и нажать кнопку.

Как это работает

Внутри устройства — центробежный вентилятор, стальная сетка и фильтр с активированным углём. Такая комбинация втягивает жир, запахи и частицы из воздуха над сковородой и мгновенно очищает их.

Управление простое

  • Автоматическое включение через 3 секунды после установки на кастрюлю.
  • 3 режима мощности — под жарку, тушение и варку.
  • Быстрая зарядка — всего 20 минут до полной готовности.
  • Вес — всего 920 граммов, подходит даже для маленькой кухни.

Почему это удобно

  • Не нужно сверлить стены и тянуть трубы.
  • Идеально для маленьких квартир, арендного жилья, дач.
  • Можно убирать в шкаф или брать с собой.
  • Отличный вариант для тех, кому не нужна большая стационарная вытяжка.

Возможно, привычная вытяжка скоро станет реликтом прошлого. И кто бы мог подумать, что ей на смену придёт "умная крышка"?

Уточнения

Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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