Стиральная машина, которая сама решает, как постирать: Samsung показала модель

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Компания Samsung представила новинку, которая меняет привычное представление о стирке — Bespoke AI Top Load Washer, стиральную машину с верхней загрузкой и встроенным искусственным интеллектом. Новая модель не просто экономит электроэнергию, но и делает стирку тише, быстрее и умнее.

Фото: freepik.com by senivpetro on Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девочка

Умная экономия энергии

Главная фишка новинки — режим Energy AI, который снижает расход электроэнергии до 20%. Умная система анализирует объём белья и автоматически настраивает параметры стирки, чтобы потратить меньше ресурсов без ущерба для результата.

Ткань тканью рознь

Функция AI Wash определяет тип ткани и подбирает точное количество воды и моющего средства. Эффективность стирки повышается до 25%, а вещи дольше сохраняют свежий вид. Дополнительно реализован режим Stain Wash — для борьбы с трудновыводимыми пятнами.

Меньше шума, больше комфорта

Система AI Vibration Reduction Plus минимизирует вибрации — машина работает тише, меньше изнашивается и дольше служит. А режим EcoBubble использует пузырьки, чтобы отстирывать вещи при более низкой температуре.

Если нужно постирать быстро, ускоренный режим справится всего за 31 минуту.

Чистота по-настоящему

Bespoke AI Top Load Washer оснащена технологией очистки паром, которая устраняет до 99% вредных микроорганизмов. Это особенно важно для людей с чувствительной кожей или аллергией.

Когда можно будет купить

Дата старта продаж и цена пока держатся в секрете. Известно лишь, что в первую очередь модель появится на международном рынке. Когда она доберётся до других стран, включая Бразилию или Россию, — пока неизвестно.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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