Стиральная машина, которая сама решает, как постирать: Samsung показала модель

Компания Samsung представила новинку, которая меняет привычное представление о стирке — Bespoke AI Top Load Washer, стиральную машину с верхней загрузкой и встроенным искусственным интеллектом. Новая модель не просто экономит электроэнергию, но и делает стирку тише, быстрее и умнее.
Главная фишка новинки — режим Energy AI, который снижает расход электроэнергии до 20%. Умная система анализирует объём белья и автоматически настраивает параметры стирки, чтобы потратить меньше ресурсов без ущерба для результата.
Функция AI Wash определяет тип ткани и подбирает точное количество воды и моющего средства. Эффективность стирки повышается до 25%, а вещи дольше сохраняют свежий вид. Дополнительно реализован режим Stain Wash — для борьбы с трудновыводимыми пятнами.
Система AI Vibration Reduction Plus минимизирует вибрации — машина работает тише, меньше изнашивается и дольше служит. А режим EcoBubble использует пузырьки, чтобы отстирывать вещи при более низкой температуре.
Если нужно постирать быстро, ускоренный режим справится всего за 31 минуту.
Bespoke AI Top Load Washer оснащена технологией очистки паром, которая устраняет до 99% вредных микроорганизмов. Это особенно важно для людей с чувствительной кожей или аллергией.
Дата старта продаж и цена пока держатся в секрете. Известно лишь, что в первую очередь модель появится на международном рынке. Когда она доберётся до других стран, включая Бразилию или Россию, — пока неизвестно.
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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