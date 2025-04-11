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Цифры, которые удивляют: сколько россияне тратят на кухонную мебель

1:57
Недвижимость

Большинство россиян предпочитают не тратить большие суммы на кухонную мебель. Только 5% готовы выложить за неё более 500 тысяч рублей, сообщила ведущий исследователь направления кухни мебельной сети Hoff Варвара Стоянова.

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

По её словам, чуть более трети опрошенных (35%) потратили на кухню от 50 до 150 тысяч рублей, 18% — от 150 до 250 тысяч, а 16% — от 250 до 500 тысяч. Только 5% приобрели мебель стоимостью выше полумиллиона рублей.

Стоянова отмечает, что большинство покупателей выбирают модульные кухни из стандартных шкафов. Это решение популярно, так как позволяет подобрать комплект по своим размерам и вкусу, а также сделать его уникальным с помощью различных комплектующих. Такой подход выбирают 43% респондентов, сообщает Газета.Ru.

35% опрошенных предпочли заказать кухню по индивидуальным размерам. Ещё 12% купили готовые комплекты из типовых модулей, а 5% взяли несколько отдельных шкафов.

"Среди самых популярных цветов для кухни — бежевый или кремовый, светло-серый и светлое дерево. Также респондентам нравятся фасады белого, зеленого, темно-серого оттенков и с текстурой под дерево, камень и мрамор", — отметила эксперт.

Большинство россиян (66%) обращаются к специалистам в магазинах для проектирования кухни. 14% предпочитают делать это онлайн, а 17% самостоятельно составляют проект с помощью онлайн-конструктора.

Вместе с кухней россияне часто покупают бытовую технику: вытяжку, варочную панель, мойку, смеситель, духовку, микроволновку, холодильник и посудомоечную машину.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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