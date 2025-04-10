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Необычные способы украсить дом: бюджетно и со вкусом

Недвижимость

Хотите сделать квартиру уютной и стильной, но без серьёзных вложений? Есть два способа, которые работают всегда — принты и хендмейд. Это не просто украшения, а настоящие инструменты для преображения пространства. Главное — немного фантазии и желания сделать дом по-настоящему "своим".

Интерьер дома
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер дома

Принты: акцент, который оживляет

Один из самых лёгких способов освежить интерьер — добавить принты. Это может быть постер, ваша любимая фотография, цитата или даже собственный рисунок. Распечатайте изображение, оформите его в раму — и уже одна стена начинает "говорить".

Совет: крупный принт на одной поверхности может стать центром комнаты. Главное — не забывайте о балансе: цвета должны сочетаться с остальным интерьером, а композиция — не перегружать пространство.

Хендмейд: уют своими руками

Самодельный декор всегда притягивает взгляд. Это могут быть подушки с необычными узорами, декоративные баночки, венки на дверь, деревянные панно — всё, что придумали сами или вдохновились в интернете.

Многие материалы легко найти дома или купить за копейки: остатки ткани, стеклянные банки, старые рамки, палочки корицы, засушенные цветы. И результат — не только экономия, но и гордость за проделанную работу.

А если соединить

Комбинируйте принты и хендмейд: сделайте серию авторских изображений и поместите их в самодельные рамки. Или обновите старую мебель с помощью декупажа, используя любимые картинки. Можно даже создать свою галерею из недорогих рамок — получится арт-уголок без лишних трат.

Интерьер не обязательно должен быть дорогим, чтобы быть уютным. Главное — чтобы он отражал вас. А принты и ручная работа — это самый простой и красивый путь к дому с душой.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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