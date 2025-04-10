Ванная просит ремонта, а денег нет? Вот 7 простых идей

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уставший кафель, желтоватая затирка, мыльницы "с пережитками прошлого" — знакомая картина? Кажется, ванная давно просит перемен, но на ремонт нет ни времени, ни бюджета. Не беда. Обновить интерьер можно без пыли, шума и разрушений — достаточно пары недорогих и умных приёмов.

Фото: Designed by Freepik by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кран в ванной

1. Обновите затирку — это проще, чем кажется

Старая затирка между плитками способна испортить даже самую красивую плитку. Она темнеет, трескается, собирает грязь.

Что делать: купить специальную краску или маркер для затирки и аккуратно нанести её тонкой кисточкой. Швы снова будут выглядеть как новые — чисто и аккуратно.

2. Смените кран и душ — эффект на лицо

Даже простая замена сантехники визуально поднимает уровень ванной. Современные краны и лейки смотрятся стильно и придают интерьеру свежий вид.

Хром — для любителей минимализма, матовый чёрный — для модных, бронза или латунь — для уюта.

3. Добавьте мозаики — акцент вместо ремонта

Нет сил менять весь кафель? Украсьте мозаику только зону над раковиной или вокруг зеркала. Мелкая плитка отвлекает взгляд от старых швов и оживляет интерьер.

4. Победите хаос: спрячьте баночки и флаконы

Открытые полки, забитые разноцветными бутылками, создают ощущение беспорядка.

Решение — корзинки или коробки без крышек. Они сразу структурируют пространство и добавляют нотку уюта.

5. Обновите текстиль — это работает мгновенно

Шторка, полотенца, коврик и даже дозаторы — всё в одном стиле или цвете — и ванная уже выглядит по-другому.

Не бойтесь цвета! Нежный розовый, оливковый, терракотовый — освежат интерьер не хуже кафеля.

6. Новое зеркало творит чудеса

Одно большое или два зеркала напротив друг друга — и маленькая ванная становится просторнее. А ещё это красиво. Экспериментируйте с формами и рамами — от минимализма до ретро.

7. Декор — мелочь, а приятно

Пара ароматных свечей, симпатичное мыло в керамической мыльнице, растение в горшке — всё это наполняет ванную атмосферой спа-салона, даже если кафель старше вас.

Вдохнуть жизнь в ванную комнату можно и без капитального ремонта. Всё, что нужно, — немного фантазии, пара деталей и желание навести уют.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).





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