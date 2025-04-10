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Отцовский капитал — не для всех: кто не сможет рассчитывать на выплату

2:12
Недвижимость

Пока рождаемость в стране продолжает снижаться, власти ищут нестандартные решения. Одним из них может стать "отцовский капитал" — программа, которая дополнит уже знакомый материнский. Если раньше выплаты были только за второго ребёнка, теперь хотят поддержать семьи и при рождении третьего.

Отец с ребёнком на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Отец с ребёнком на прогулке

Суть инициативы

Общественная палата предложила ввести "отцовский капитал" — финансовую поддержку для официально женатых мужчин, у которых родился третий ребёнок. Планируется, что первые выплаты стартуют ещё с 2020 года.

Сколько дадут

Конкретная сумма пока не озвучена. Однако обсуждается, что она не будет ниже действующего материнского капитала, который с 2020 года составляет 470 241 рубль. При этом семья сможет получить обе выплаты — сначала за второго, потом за третьего ребёнка.

Кто получит

Требования к участникам программы достаточно просты:

  • В семье рождается третий ребёнок.
  • Родители официально состоят в браке.
  • Все дети появились в этом браке.

Если женщина могла получить материнский капитал и без мужа, то отцовский доступен только законным супругам.

Как оформить

Документы пока на стадии согласования, но ориентировочный список уже ясен. После рождения третьего ребёнка отцу придётся обратиться в Пенсионный фонд с такими бумагами:

  • Паспорт.
  • Свидетельства о рождении всех детей.
  • Свидетельство о браке.
  • Банковские реквизиты.

На что потратить

Предполагается, что использовать отцовский капитал можно будет по тем же направлениям, что и материнский: улучшение жилищных условий, образование детей и, возможно, другие цели в рамках социальной поддержки.

Где начнут выдавать

Программа будет внедряться поэтапно. Сначала — в Крыму, на Дальнем Востоке и в Калининградской области. Именно там сейчас наблюдаются самые тревожные демографические показатели. Затем подключат Северо-Запад, Центральную Россию, а позже и все остальные регионы.

Уточнения

Капита́л (от лат. capitalis "главный, основной", от корня caput - "голова, единица, штука", в значении счета скота по головам) — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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