Хотите прописаться на даче? Обходной путь без бюрократии

Вы построили уютный загородный дом и мечтаете провести там не только лето, но и жить круглый год? Прекрасная идея! Вот только по закону зарегистрироваться в таком доме нельзя, пока он считается нежилым. Придётся сначала изменить его статус — и вот как это сделать.
Вам нужно подать заявление на признание дома жилым в местную администрацию или МФЦ. К нему прилагаются:
Последний документ — самый сложный. Его оформляют после инженерного обследования, где проверяется наличие фундамента, отопления, воды и даже прочность стен. Всё должно соответствовать СНиП 31-02-2001.
Проблема в том, что если хотя бы один пункт не соблюдён, одобрения вы не получите. А ведь рассмотрение заявления занимает до 45 дней! Ошибётесь в бумагах — начнёте всё заново.
После смены статуса можно регистрироваться, но не в любом доме.
Важные условия:
Если всё в порядке, подаёте заявление на прописку по форме №6 в МФЦ или администрацию. Понадобятся:
После регистрации вы можете прописывать других, выписывать, продавать с "пропиской в комплекте" — и пользоваться всеми правами, как в обычной городской квартире.
Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.
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