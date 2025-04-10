Хотите прописаться на даче? Обходной путь без бюрократии

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы построили уютный загородный дом и мечтаете провести там не только лето, но и жить круглый год? Прекрасная идея! Вот только по закону зарегистрироваться в таком доме нельзя, пока он считается нежилым. Придётся сначала изменить его статус — и вот как это сделать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Загородный дом

Стандартная процедура через МФЦ или администрацию

Вам нужно подать заявление на признание дома жилым в местную администрацию или МФЦ. К нему прилагаются:

Выписка из ЕГРН.

Технический план реконструкции.

Заключение о безопасности дома.

Последний документ — самый сложный. Его оформляют после инженерного обследования, где проверяется наличие фундамента, отопления, воды и даже прочность стен. Всё должно соответствовать СНиП 31-02-2001.

Проблема в том, что если хотя бы один пункт не соблюдён, одобрения вы не получите. А ведь рассмотрение заявления занимает до 45 дней! Ошибётесь в бумагах — начнёте всё заново.

Как прописаться в загородном доме

После смены статуса можно регистрироваться, но не в любом доме.

Важные условия:

Дом должен стоять в населённом пункте и иметь официальный адрес.

Земля под ним — только садовая или дачная. Огородничество не подходит.

Если всё в порядке, подаёте заявление на прописку по форме №6 в МФЦ или администрацию. Понадобятся:

Паспорт.

Квитанция об оплате госпошлины.

Техпаспорт БТИ или кадастровый.

Документы на землю и дом.

Подтверждение, что дом признан жилым.

После регистрации вы можете прописывать других, выписывать, продавать с "пропиской в комплекте" — и пользоваться всеми правами, как в обычной городской квартире.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.



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