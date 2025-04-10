Что делать, если платить за квартиру нечем: нестандартные решения

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Что делать, если платить за квартиру стало нечем, а уезжать некуда? В условиях самоизоляции и снижения доходов такая ситуация — не редкость. Но даже в кризис можно найти компромисс, который устроит и арендодателя, и арендатора. Главное — честный диалог и готовность идти навстречу.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Владельцам: как не остаться с пустой квартирой

Потерять жильца в разгар кризиса — не самое разумное. Сейчас гораздо выгоднее сохранить тех, кто уже живёт в квартире, чем искать новых. Вот как это сделать:

Скиньте цену. Временно, но ощутимо. Снижение аренды на 30-50% поможет жильцам остаться, а вам — сохранить хоть какой-то доход. Когда всё стабилизируется, можно будет вернуться к прежним условиям.

Коммуналка — на вас. Сейчас люди больше времени проводят дома, соответственно, растут расходы на свет, воду и тепло. Возьмите их на себя хотя бы на пару месяцев. Это будет сильный жест поддержки.

Отсрочка — альтернатива скидке. Если жильцы надёжные, можно договориться о частичной оплате сейчас, а оставшуюся сумму они вернут позже, в рассрочку.

Маленькие знаки внимания. Привезти продукты, починить старый диван, заменить сломанный чайник — такие мелочи повышают лояльность. Особенно если у вас добрые отношения с жильцами.

Главное — разговор. Если квартиранты хотят съехать, не спешите прощаться. Поговорите: возможно, причина не в деньгах, а в недопонимании. Устраните его — и люди останутся.

Арендаторам: как остаться на плаву

Не перегибайте палку. Просите скидку только по делу. Давление и ультиматумы вызывают агрессию, а не сочувствие.

Сосед — спасение. Снимаете просторную квартиру? Найдите временного соседа, если хозяин не против. Это поможет сократить расходы.

Честность — залог доверия. Не кормите обещаниями. Лучше сразу объясните ситуацию и предложите варианты: например, отсрочку или частичную оплату.

Порядочность — важнее денег. Не шумите по ночам, не портите мебель, не конфликтуйте с соседями. Приятный квартиросъёмщик — на вес золота. Даже если он временно не может платить в полном объёме.

Взаимное уважение, немного гибкости — и кризис удастся пережить без потерь. Главное — помнить: вы по одну сторону баррикад.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις - суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



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