Секрет аренды дачи, о котором забывают даже опытные дачники

Весенний отпуск без поездок за границу — уже не новость. Но отдыхать хочется. Один из популярных вариантов — аренда дачи. Вот только поиск подходящего варианта может превратиться в настоящий квест: как не нарваться на мошенников и не испортить себе весну?
Технологии позволяют многое, но с дачами действует золотое правило: "смотреть своими глазами". Фото в объявлении могут быть устаревшими, а неприятные сюрпризы вроде запаха с ближайшей свалки — останутся за кадром. Если нет возможности выехать на место — подключайте проверенные агентства, они организуют онлайн-показ и проверят всё за вас.
На цену аренды влияет масса факторов. Вот ключевые:
Если хотите сэкономить — предлагайте помощь по участку, например, в садово-огородных делах.
Если сдаёт не собственник — требуйте нотариальную доверенность. В договоре аренды обязательно пропишите:
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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