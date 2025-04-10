Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите руки как у атлета? Делайте это упражнение на трицепс 1 раз в неделю и удивитесь результату
Магазинные полки пустеют на глазах: решение Трампа вызвало панику и ажиотажный спрос в США
Вышел не с той стороны — плати: за что теперь штрафуют водителей
Зачем мужчинам уходить в декрет? Анфиса Чехова делится неожиданным решением
Затопленные грядки? Просто добавьте это — и ваша капуста начнёт расти
Сознание звезды: Солнце может быть разумным — и это лишь начало гипотезы
Тень с хвостом: что стоит за привычкой кошки ходить за вами по пятам
Маленькие, но мощные: как всего 4 фрукта меняют пищеварение
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту

Секрет аренды дачи, о котором забывают даже опытные дачники

2:22
Недвижимость

Весенний отпуск без поездок за границу — уже не новость. Но отдыхать хочется. Один из популярных вариантов — аренда дачи. Вот только поиск подходящего варианта может превратиться в настоящий квест: как не нарваться на мошенников и не испортить себе весну?

Дача - panoramio (9)
Фото: commons.wikimedia.org by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дача - panoramio (9)

Лучше один раз увидеть

Технологии позволяют многое, но с дачами действует золотое правило: "смотреть своими глазами". Фото в объявлении могут быть устаревшими, а неприятные сюрпризы вроде запаха с ближайшей свалки — останутся за кадром. Если нет возможности выехать на место — подключайте проверенные агентства, они организуют онлайн-показ и проверят всё за вас.

Ценообразование: что влияет

На цену аренды влияет масса факторов. Вот ключевые:

  • Удалённость от города — чем дальше, тем дешевле.
  • Условия — наличие канализации, водопровода, отопления. Самый простой летний домик без удобств будет дешевле.
  • Площадь участка — размер влияет даже если земля не используется.
  • Близость к водоёмам — наценка за возможность искупаться может достигать 30%.
  • Инфраструктура — магазины, аптеки поблизости делают жильё дороже.
  • Срок аренды — чем дольше, тем выгоднее.

Если хотите сэкономить — предлагайте помощь по участку, например, в садово-огородных делах.

Что важно проверить при осмотре

  • Коммуникации: вода, электричество, септик — всё нужно уточнить и протестировать.
  • Электрика: бывают ли перебои, каково качество электропроводки.
  • Инфраструктура: магазины, аптеки, транспорт — хотя бы в пределах разумной досягаемости.
  • Состояние дома: крыша, потолки, плесень, запах — всё должно быть на уровне, иначе отдых превратится в выживание.

Безопасность — прежде всего

Если сдаёт не собственник — требуйте нотариальную доверенность. В договоре аренды обязательно пропишите:

  • Паспортные данные сторон
  • Сумму аренды и порядок оплаты
  • Условия возврата залога
  • Сроки и возможность расторжения
  • Что включено в аренду (весь дом или часть, возможность проживания хозяев)
  • Не забудьте акт приёма-передачи с описанием имущества — это защитит вас от лишних претензий.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Домашние животные
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки Аудио 
Больше не звонят: как мошенники прячут вирус в привычных приложениях
Наука и техника
Больше не звонят: как мошенники прячут вирус в привычных приложениях Аудио 
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку
Садоводство, цветоводство
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Сводка с фронта: Зеленский клянчит системы Patriot, Курская область будет освобождена на днях Дмитрий Плотников США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Последние материалы
Затопленные грядки? Просто добавьте это — и ваша капуста начнёт расти
Сознание звезды: Солнце может быть разумным — и это лишь начало гипотезы
Тень с хвостом: что стоит за привычкой кошки ходить за вами по пятам
Маленькие, но мощные: как всего 4 фрукта меняют пищеварение
Секрет аренды дачи, о котором забывают даже опытные дачники
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту
Рождённые в это время года дети будут страдать от лишнего веса
ТОП-5 самых нелепых легковушек СССР: техника, которая удивляла
Сводка с фронта: Зеленский клянчит системы Patriot, Курская область будет освобождена на днях
Как будто спала 8 часов: два домашних компресса против утренней усталости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.