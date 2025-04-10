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Квартира или дом: что обойдётся дешевле, а проблем добавит больше

1:53
Недвижимость

Дом или квартира — что выбрать, и почему ответ не так очевиден? Цены говорят сами за себя: квадратный метр в квартире тюменской новостройки стоит в среднем 60-70 тысяч рублей, а при строительстве бюджетного частного дома — от 15 до 25 тысяч рублей. Разница колоссальная. Но важно понимать: экономить на фундаменте, проекте или материалах — плохая идея. Ошибки здесь обойдутся дороже.

Таунхаус
Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таунхаус

Не стоит гнаться за площадью: 100 м² — оптимально для семьи из 2-3 человек. Большой дом сложнее продать и дороже обслуживать. Более 200 м² — часто лишнее. И помните: спрос на дома ниже, чем на квартиры.

Что дешевле содержать

Здесь всё не так однозначно. В квартире вы платите "коммуналку" и звоните в управляющую компанию при проблемах. В доме — все расходы на вас: ремонт, снег зимой, трава летом, внезапные капремонты. Плюс — налог на землю и взносы в СНТ или коттеджный посёлок, если он есть.

Зато перепланировки в доме не требуют согласований, а отопление — под вашим контролем. С "умными" счётчиками и хорошей системой можно сэкономить прилично.

Дополнительные расходы

Частные дома, как правило, в пригороде — это расходы на бензин, такси, и время в пути. Важно оценить инфраструктуру: школы, садики, поликлиники, интернет. Это — часть комфорта, которую легко недооценить.

А если хочется и того, и другого

Таунхаус — золотая середина. Есть коммуникации, свой мини-участок, часто — охраняемая территория и цивилизация рядом. Отличный вариант, если душа требует свободы, но вы не готовы к полному загородному погружению.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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