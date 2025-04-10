Зависимость от лифта и проблемы с эвакуацией: какие этажи особенно опасны

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь заходит о покупке квартиры, вопрос выбора этажа может неожиданно стать одним из ключевых. Комфорт, безопасность, даже расходы — всё это зависит от того, на каком уровне вы будете жить.

Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лифт

Первый этаж: не всё так просто

С первого взгляда — не лучший вариант. Высокая влажность, насекомые, риск прорывов труб, шум с улицы и отсутствие приватности: придётся постоянно держать шторы закрытыми и ставить решётки на окна.

Если окна выходят на дорогу, открывать их — удовольствие ниже среднего: вместо свежего воздуха — выхлопные газы. Зато есть плюсы:

Отсутствие затрат на лифт.

Экономия на переезде и доставках.

Низкая стоимость квартиры.

Лёгкая эвакуация при пожаре.

Особенно удобен первый этаж для людей с ограниченными возможностями — при наличии пандуса.

Последний этаж: только в новостройках

Жить под крышей — романтика сомнительная, если дом старый. Протечки, жара летом, шум от посетителей крыши и необходимость в кондиционере — всё это минусы. Но в современных домах:

Коммуникации проходят над потолком.

Крыша лучше изолирована.

Вода и отопление работают стабильнее.

Меньше насекомых.

Главное — наличие технического этажа между квартирой и крышей.

Второй этаж: компромисс для старшего поколения

Меньше шума и влажности, чем на первом. Есть балкон, не заглядывают в окна, при этом не придётся долго карабкаться по лестнице, если лифт сломается. Идеален для пожилых людей.

Средние этажи (3–7): золотая середина

Самые популярные этажи:

Комфортная высота.

Приемлемый шум.

Хорошие виды.

Низкий уровень загрязнения воздуха.

Простая перепродажа в будущем.

Единственный минус — зависимость от лифта, если дом выше 4 этажей.

Высокие этажи (8 и выше): престиж и нюансы

Из плюсов:

Чистый воздух.

Красивые панорамы.

Меньше насекомых.

Минусы:

Шум от машин слышен до 50 м.

Возможны проблемы с лифтами (ожидание, поломки).

Сложнее эвакуироваться при ЧП.

Вид может исчезнуть с появлением новой стройки рядом.

Если выбираете высотку, смотрите: от 10 этажей и выше в доме должно быть минимум два лифта — иначе рискуете стоять в очереди на подъем.

Итог

Раньше первый и последний этаж считались «неходовыми». Сегодня всё иначе: верхние уровни в новых домах стали признаком статуса, а середина по-прежнему остаётся универсальным и надёжным выбором.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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