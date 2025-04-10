Зависимость от лифта и проблемы с эвакуацией: какие этажи особенно опасны

Когда речь заходит о покупке квартиры, вопрос выбора этажа может неожиданно стать одним из ключевых. Комфорт, безопасность, даже расходы — всё это зависит от того, на каком уровне вы будете жить.
С первого взгляда — не лучший вариант. Высокая влажность, насекомые, риск прорывов труб, шум с улицы и отсутствие приватности: придётся постоянно держать шторы закрытыми и ставить решётки на окна.
Если окна выходят на дорогу, открывать их — удовольствие ниже среднего: вместо свежего воздуха — выхлопные газы. Зато есть плюсы:
Особенно удобен первый этаж для людей с ограниченными возможностями — при наличии пандуса.
Жить под крышей — романтика сомнительная, если дом старый. Протечки, жара летом, шум от посетителей крыши и необходимость в кондиционере — всё это минусы. Но в современных домах:
Главное — наличие технического этажа между квартирой и крышей.
Меньше шума и влажности, чем на первом. Есть балкон, не заглядывают в окна, при этом не придётся долго карабкаться по лестнице, если лифт сломается. Идеален для пожилых людей.
Самые популярные этажи:
Единственный минус — зависимость от лифта, если дом выше 4 этажей.
Из плюсов:
Минусы:
Если выбираете высотку, смотрите: от 10 этажей и выше в доме должно быть минимум два лифта — иначе рискуете стоять в очереди на подъем.
Раньше первый и последний этаж считались «неходовыми». Сегодня всё иначе: верхние уровни в новых домах стали признаком статуса, а середина по-прежнему остаётся универсальным и надёжным выбором.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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