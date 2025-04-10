Не спешите выбрасывать пожелтевшую белую одежду: этот лайфхак спасёт ваши вещи

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сохранить белоснежный вид одежды бывает непросто. Со временем она теряет свежесть, покрывается пятнами и приобретает желтоватый оттенок.

Фото: https://www.freepik.com Одежда

Но не стоит отчаиваться! Существует простой и эффективный способ вернуть белым вещам первоначальный блеск.

Бразильское издание Portal6 рассказало, как быстро и легко восстановить белизну ваших вещей.

Для этого вам понадобятся:

100 г сахара,

100 мл отбеливателя,

100 г стирального порошка,

1 л горячей воды.

Подготовьте большую ёмкость, в которую поместятся все вещи. Смешайте все ингредиенты и замочите одежду на ночь. Утром прополощите вещи в тёплой воде.

Ваши вещи снова будут выглядеть как новые!

Уточнения

Отбе́ливание беле́ние — обработка того или иного материала, устраняющая (нежелательную) окраску для придания ему белого цвета.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.