Не спешите выбрасывать пожелтевшую белую одежду: этот лайфхак спасёт ваши вещи

Сохранить белоснежный вид одежды бывает непросто. Со временем она теряет свежесть, покрывается пятнами и приобретает желтоватый оттенок.
Но не стоит отчаиваться! Существует простой и эффективный способ вернуть белым вещам первоначальный блеск.
Бразильское издание Portal6 рассказало, как быстро и легко восстановить белизну ваших вещей.
Для этого вам понадобятся:
Ваши вещи снова будут выглядеть как новые!
Отбе́ливание беле́ние — обработка того или иного материала, устраняющая (нежелательную) окраску для придания ему белого цвета.
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