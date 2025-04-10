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Не спешите выбрасывать пожелтевшую белую одежду: этот лайфхак спасёт ваши вещи

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Недвижимость

Сохранить белоснежный вид одежды бывает непросто. Со временем она теряет свежесть, покрывается пятнами и приобретает желтоватый оттенок.

Одежда
Фото: https://www.freepik.com
Одежда

Но не стоит отчаиваться! Существует простой и эффективный способ вернуть белым вещам первоначальный блеск.

Бразильское издание Portal6 рассказало, как быстро и легко восстановить белизну ваших вещей.

Для этого вам понадобятся:

  • 100 г сахара,
  • 100 мл отбеливателя,
  • 100 г стирального порошка,
  • 1 л горячей воды.
  1. Подготовьте большую ёмкость, в которую поместятся все вещи.
  2. Смешайте все ингредиенты и замочите одежду на ночь. Утром прополощите вещи в тёплой воде.

Ваши вещи снова будут выглядеть как новые!

Уточнения

Отбе́ливание беле́ние — обработка того или иного материала, устраняющая (нежелательную) окраску для придания ему белого цвета. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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